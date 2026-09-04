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فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) از آغاز عملیات اجرایی قطعه ۳۳ کیلومتری آزادراه حرم تا حرم در حدفاصل سهراهی تربت تا قدمگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار عبدالرضا عابد با تشریح آخرین وضعیت طرح آزادراه حرم تا حرم گفت: این آزادراه در بستر یک کریدور آزادراهی بینالمللی قرار گرفته که از شرق آسیا آغاز میشود و تا اروپا امتداد پیدا میکند.
وی افزود: این کریدور از مرز بازرگان وارد ایران میشود و از مرزهای غربی از جمله تمرچین و بازرگان به شبکه ارتباطی اروپا متصل میشود. مجموع طول این شبکه آزادراهی از شرق آسیا تا اروپا حدود ۲۵ هزار کیلومتر است که نزدیک به ۲ هزار کیلومتر آن در داخل ایران قرار دارد.
طرح اولیه حرم تا حرم ۹۰۸ کیلومتر بود
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) با اشاره به مشخصات طرح حرم تا حرم گفت: این آزاد راه در طرح اولیه حدود ۹۰۸ کیلومتر طول داشت و در حال حاضر قرارگاه خاتمالانبیا (ص) برای ۳۶۰ کیلومتر از این مسیر با وزارت راه و شهرسازی قرارداد مشارکت دارد.
عابد ادامه داد: از این میزان، حدود ۱۹۷ کیلومتر هماکنون ساخته شده و در حال بهرهبرداری و تردد است. این بخش در محدوده قم تا استان سمنان قرار دارد و زیر بار ترافیکی قرار گرفته است.
وی گفت: بخش دیگری از مسیر نیز با توجه به آماده بودن مطالعات و نقشههای اجرایی، در حال ورود به مرحله عملیات اجرایی است.
کلنگزنی قطعه ۳۳ کیلومتری نیشابور ـ مشهد
عابد با اشاره به قطعهای که عملیات اجرایی آن آغاز میشود، اظهار کرد: قطعه مورد نظر در مسیر نیشابور تا مشهد قرار دارد و حدفاصل سهراهی تربت تا قدمگاه را شامل میشود.
وی طول این قطعه را ۳۳ کیلومتر اعلام کرد و گفت: نقشههای فاز اجرایی این بخش آماده شده است و برآورد اولیه اجرای آن حدود ۷ همت است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) افزود: انشاءالله عملیات اجرایی این قطعه از امسال آغاز میشود و بخشی از عملیات نیز در همین سال به مرحله اجرا خواهد رسید.
وی درباره زمانبندی اجرای این طرح گفت: در شرایط عادی، پیشبینی میشود اجرای این قطعه حدود دو تا سه سال زمان ببرد.
هنوز قرارداد پیمانکاری قطعه ۳۳ کیلومتری منعقد نشده است
عابد در پاسخ به این پرسش که آیا قرارداد پیمانکاری قطعه ۳۳ کیلومتری منعقد شده است، گفت: هنوز قرارداد پیمانکاری آن منعقد نشده، اما فرآیند اجرای طرح در دستور کار قرار دارد.
وی توضیح داد: دولت نیز در حال ادامه اقدامات مربوط به این طرح است و اجرای بخشهای مختلف با مشارکت دولت و قرارگاه انجام میشود.
سهم ۵۵ درصدی قرارگاه و ۴۵ درصدی دولت
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) درباره نحوه مشارکت در این طرح اظهار کرد: اجرای این بخش از آزادراه حرم تا حرم به صورت مشارکتی میان قرارگاه و دولت انجام میشود.
عابد گفت: در این قرارداد مشارکت، ۵۵ درصد سهم قرارگاه است و قرارگاه تأمین اعتبار این میزان را بر عهده دارد و ۴۵ درصد سهم دولت خواهد بود.
وی تأکید کرد: قطعه ۳۳ کیلومتری نیز در همین چارچوب و با مشارکت قرارگاه و دولت اجرا میشود.
اجرای طرح حرم تا حرم با مشارکت قرارگاه و دولت
عابد درباره اینکه آیا دولت در بخشهای مختلف آزادراه حرم تا حرم به صورت مستقل نیز طرح اجرا میکند، گفت: در محدوده طرح حرم تا حرم، همکاری و مشارکت اصلی میان قرارگاه و دولت است.
وی افزود: البته ممکن است در سایر محورهای منطقه، از جمله در محدوده شمال مشهد، مشهد ـ چناران و موضوعات دیگر، دولت با شرکتها و مجموعههای دیگری مشارکت داشته باشد، اما این طرح هااز پروژه آزادراه حرم تا حرم جدا هستند.
بخش سمنان نیز توسط قرارگاه ساخته شده است
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بخش مربوط به استان سمنان توسط چه مجموعهای ساخته شده است، گفت: این بخش نیز توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) ساخته شده است.
وی با اشاره به روند اجرای کل طرح اظهار کرد: در مجموع، طرح حرم تا حرم در قالب مشارکت قرارگاه و دولت دنبال میشود.
۳۶۰ کیلومتر دارای قرارداد مشارکت است
عابد در تشریح آخرین وضعیت قراردادهای این طرح گفت: در حال حاضر برای ۳۶۰ کیلومتر از مسیر قرارداد مشارکت وجود دارد و قرارگاه در این بخش دارای تعهد قراردادی است.
وی افزود: از این ۳۶۰ کیلومتر، حدود ۱۹۷ کیلومتر در حال حاضر به بهرهبرداری رسیده و زیر بار ترافیک قرار دارد و قطعه ۳۳ کیلومتری نیز با آغاز عملیات اجرایی، وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
سایر بخشهای مسیر هنوز قرارداد مشارکت ندارند
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) تأکید کرد: برای بخشهای باقیمانده طرح هنوز قرارداد مشارکت با قرارگاه یا مجموعه دیگری منعقد نشده است.
عابد گفت: این بخشها پس از تکمیل مطالعات و آماده شدن شرایط لازم، تعیین تکلیف خواهند شد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مسیر باقیمانده مربوط به محدوده نیشابور تا مشهد است و با تکمیل مطالعات، مراحل بعدی اجرای این بخش نیز دنبال خواهد شد.