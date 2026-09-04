به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس گفت: بیش از دویست کودتا و ده‌ها جنگ و ناامنی به نام آمریکا در جهان ثبت شده است.

وی گفت: حمله متعدد دشمن آمریکایی به مناطق مسکونی مانند حمله به بندرکوهستک از سند‌های جنایت این رژیم کودک کش است که افراد بی گناه را به شهادت می‌رساند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: جنایات زیادی در فلسطین، عراق، سوریه و غزه به نام آمریکاییان ثبت شده است.

وی گفت: با وجود خباثت دشمن، در ایران اسلامی مردم با ولایت پذیری، وحدت و اتحاد، دست این جنایتکاران را کوتاه کردند.

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امام جمعه موقت بندرعباس افزود: همه رسانه ها، تحلیلگران و پژوهشگران دنیا بر این نکته اذعان دارند که پیروز واقعی جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز، ایران اسلامی است.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب اسلامی افزود: قدردانی از رئیس جمهور به دلیل اقدامات ارزشمند ایشان در دوران جنگ، غنیمت شمردن فرصت خدمت به مردم و لزوم تبیین مولفه‌های قدرت ملت ایران سه تاکید مهم رهبری در این برهه زمانی است.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به جنایت ۱۷ شهریور سال ۵۷ گفت: کشتار مردم بی دفاع میدان ۱۷ شهریور تهران نیز یکی از جنایات هولناک آمریکا بر ضد بشریت است.

امام جمعه موقت بندرعباس با گرامیداشت روز پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از زحمات بی دریغ این دلاورمردان در عرصه نبرد قدردانی کرد و گفت: حضور به موقع نیرو‌های پدافند در میدان نبرد موجب خشم دشمنان نظام انقلاب اسلامی ایران شده است.