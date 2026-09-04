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ماموران انتظامی زرقان، متهمان اصلی ربایش پسربچه چهارساله را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: در پی دریافت نیابت قضایی مبنی بر اینکه ۲ نفر در شهرستان شادگان استان خوزستان، نقش اصلی را در ربایش پسربچهای چهار ساله داشته و به استان فارس متواری شدهاند ، موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
سرهنگ احسان میرزایی افزود: متهمان در منزلی در اطراف شهر زرقان مخفی شده بودند و ماموران با اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مخفیگاه آنان، با همراهی انتظامی شهرستان شادگان به محل اعزام شدند و هر ۲ نفر را دستگیر کردند.
وی گفت: پس از استعلام از سامانههای پلیس آگاهی مشخص شد یکی از متهمان دارای سابقه قتل عمد در شهرستان خرمشهر را دارد و به عنوان محکوم متواری تحت تعقیب بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان زرقان بیان کرد: پرونده این متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه و سیر مراحل قانونی، برای پیگیریهای قضایی به مراجع ارجاع شد.