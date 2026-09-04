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مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم هوای پایدار تا اواسط هفته پیش رو خبر داد و گفت: دمای هوا از روز سهشنبه تا پنجشنبه بهطور نسبی کاهش می یابد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علیمحمد زورآوند با اشاره به ادامه استقرار شرایط پایدار جوی در استان گفت: هوای استان تا اواسط هفته پیش رو صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی در استان گفت: دمای هوا در اغلب نقاط استان تا روز دوشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت اما از روز سهشنبه تا پنجشنبه بهطور نسبی کاهش مییابد.