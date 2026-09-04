به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف موتورسیکلت در ورودی روستای چیچکلو از توابع شهرستان شاهین‌دژ اعلام شد.

محبوبی اضافه کرد: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد هلال‌احمر شهرستان شاهین‌دژ به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۱ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.