به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با اشاره به حملات اخیر آمریکا گفت: چگونه کشوری که خود را مدافع آزادی و حقوق بشر می‌داند، در عمل جان کودکان، زنان و خانواده‌های بی‌دفاع را هدف قرار می‌دهد.

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در میناب و حمله به مراسم عروسی، افزود: دفاع از حقوق بشر نباید انتخابی و گزینشی باشد و جان انسان‌ها باید فارغ از ملیت و مرز‌های جغرافیایی محترم شمرده شود.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنانش، هفته وحدت را فرصتی برای تقویت همدلی میان مسلمانان دانست و اظهار کرد: وحدت فقط در شعار خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به معنای شریک بودن در دردها، مشکلات و سختی‌های یکدیگر است.



خطیب جمعه سنندج همچنین با اشاره به هفته دولت، از مسئولان خواست رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند.





