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امام جمعه سنندج با محکوم کردن حملات آمریکا به مناطق مسکونی ایران، سکوت سازمان ملل و مدعیان حقوق بشر در برابر شهادت مردم بیگناه را غیرقابل قبول دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج با اشاره به حملات اخیر آمریکا گفت: چگونه کشوری که خود را مدافع آزادی و حقوق بشر میداند، در عمل جان کودکان، زنان و خانوادههای بیدفاع را هدف قرار میدهد.
وی با اشاره به شهادت دانشآموزان در میناب و حمله به مراسم عروسی، افزود: دفاع از حقوق بشر نباید انتخابی و گزینشی باشد و جان انسانها باید فارغ از ملیت و مرزهای جغرافیایی محترم شمرده شود.
ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنانش، هفته وحدت را فرصتی برای تقویت همدلی میان مسلمانان دانست و اظهار کرد: وحدت فقط در شعار خلاصه نمیشود؛ بلکه به معنای شریک بودن در دردها، مشکلات و سختیهای یکدیگر است.
خطیب جمعه سنندج همچنین با اشاره به هفته دولت، از مسئولان خواست رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند.