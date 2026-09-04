به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دادستان مرکز استان گلستان گفت: با توجه به معضلات و مشکلات چندوجهی این خانواده ها از جمله چند اتاقک فاقد ایمنی و امکانات بهداشتی و کودکان بازمانده از تحصیل و اشخاص نیازمند کمک های درمانی و توانبخشی دستورات لازم صادر و برای هر یک از دستگاه‌های مسئول، تکالیف مشخصی تعیین شد.

مهدی رزاقی نژاد افزود: پرونده‌های حمایتی خانواده‌های واجد شرایط و وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل این خانواد ها نیز به صورت ویژه در معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری خواهد شد.

رزاقی نژاد با بیان این که تأخیر در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها در موضوعات مرتبط با حقوق عامه پذیرفتنی نیست، افزود: عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای تصمیمات اتخاذ شده، به‌صورت مستمر از سوی دادستانی پیگیری و نظارت خواهد شد.

دادستان مرکز استان با بیان این که مدیران دستگاهای مرتبط ۵ روز فرصت دارند تکالیف قانونی خود برای حمایت از این خانواده ها انجام دهند افزود: دادستانی مرکز استان تا زمان تعیین تکلیف مشکلات این خانواده‌ها، روند اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری خواهد کرد و در صورت مشاهده قصور یا ترک فعل، اقدام قانونی خواهیم کرد.