به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با وی که به مناسبت هفته وقف برگزار شد گفت: وقف صدقه جاریه است و در تمامی ادیان به نوعی وقف و بخشش اموال برای استفاده امورات خیریه وجود دارد، اما اسلام برای وقف جایگاه ویژه تری قائل شده است.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه بسیاری از موقوفات در گیلان و کشور هنوز شناخته شده نیست گفت: دهیاران و مسئولان شهری و روستایی باید قبل از انجام هرگونه خرید و فروش نسبت به وقفی بودن یا نبودن آن استعلام کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل تدینی مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان هم در این دیدار با انتقاد از بعضی از ادرات دولتی در نادیده گرفتن حق و حقوق اوقاف گفت: بعضی از ادارات دولتی با وجود اینکه اطلاع کامل از موقوفه بودن بعضی املاک و زمین‌ها دارند، متاسفانه تمکین نمی‌کنند و این کار نیازمند یک عزم جدی و جهادی به نفع اوقاف است.