امام جمعه قم با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار گفت: بستن تنگه هرمز و تنگه باب المندب لرزه بر اندام اقتصاد آمریکا انداخته و شکنندگی و ضعف اقتصاد جامعه آمریکا را بیشتر می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم با تاکید بر اینکه مقابله و ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار جلوه ای از شکوه و عظمت ملت ایران است گفت: ملت ایران در مقابل بزرگ ترین ابر قدرت علمی ، سیاسی، اقتصادی ، فناوری و نظامی دنیا ایستادگی کرده است و این ایستادگی در دنیا جلوه گر شده است و این ایستادگی بر آمده از فرهنگ و آموزه های انقلاب اسلامی است

آیت الله علیرضا اعرافی افزود: ملت ایران این اقتدار خود را از فرهنگ مهدویت و انتظار و سیل عظیم شهدا و اندیشه های پاک امام خمینی و امام خامنه ای عزیز دارد و باید فرهنگ مقاومت به عنوان گوهر ملت ایران حفظ شود.

وی آمریکا را تمدنی با نقاط ضعف بسیار بر شمرد و گفت: آمریکا نقاط شکننده، ضعف و آسیب بسیاری دارد و بنیان این تمدن و شالوده آن بر اساس ستم ها و ظلم های تاریخی قرار دارد و نمونه های آن مانند استعمار آسیا و آفریقا است و با چپاول و استعمار منابع کشورهای مختلف، این تمدن رشد و پیشرفت کرده است.

خطیب جمعه قم تاکید کرد: بی انصافی و ظلم در درون مایه این تمدن قرار دارد و منطق ظلم و ستم و استعمار از پایه های مهم تمدن غربی است.

آیت الله علیرضا اعرافی با عنوان اینکه اقتصاد آمریکا و غرب هم اقتصادی شکننده و وابسته به استثمار کشور های دیگر است گفت: امروز هم همچنان اقتصاد آنان بر پایه غارت جهان ، تبعیض و فساد بنا نهاده شده و نمونه های آن را در غارت نفت عراق و ونزوئلا می توان دید.

وی تصریح کرد: ملت ایران و محور مقاومت در برابر اینان ایستاده است و از منافع خود کوتاه نخواهد آمد.

خطیب جمعه قم، گفت: رفاه زدگی و عدم تحمل شوک های اقتصادی در آمریکا و مقاومت پایین و تاب آوری ضعیف از نقاط آسیب آمریکا است و از طریق تنگه هرمز و تنگه باب المندب شوک های بزرگی به استکبار وارد خواهیم کرد.

آیت الله علیرضا اعرافی با اشاره به مواجه جدید و هوشمند نیروهای مسلح ایران با دشمن افزود: دشمن با شیوه های جنگ ما نا آشنا است و نا آشنایی با شیوه های جدید و جنگ نامتقارن که غیر از جنگ کلاسیک است تا امروز ضربه های جبران ناپذیری به دشمن وارد کرده و دشمن بخشی از توانمندی های جنگ رزمندگان ما را دیده و بخش هایی را ندیده اید که در زمان تعیین شده با شوک‌ مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا با خطای محاسباتی و فریب رژیم صهیونیستی و مشتی ضد انقلاب وارد نبرد با ایران شد، افزود: آمریکا اسیر رژیم صهیونیستی شده و توسط این رژیم فریب خورده و از طرفی ضد انقلاب هم که یک مشت انسان ضعیف و ترسو هستند، آمریکا را وارد نبرد با ایران اسلامی کردند.

آیت الله علیرضا اعرافی با تاکید بر اینکه در دوره جنگ خطرناکی هستیم که تسلیم نخواهیم شد و تا پیروزی ادامه خواهیم داد، خطاب به دشمنان، گفت: تنگه هرمز و تنگه باب المندب گریبان شما را خواهد گرفت و لرزه بر اندام شما خواهد انداخت؛ یا از جنگ برگردید یا آثار جنگ شما و جامعه شما را به لرزه خواهد انداخت.

وی در پایان بن مایه انقلاب اسلامی را فرهنگ و فرهنگ را اساس شکل گیری جامعه دانست و گفت: برای کاهش آسیب های اجتماعی ، عفاف و حجاب و حل مسائل و برای پاک کردن چهره شهر مقدس قم از این آسیب ها به همکاری و عزمی همگانی نیاز داریم.

وی افزود: شهر قم ۶۰ سال است پیشگام انقلاب اسلامی است و باید قم، شهر مذهبی و انقلابی باقی بماند و همه مردم و زنان و دختران باید در پاک کردن چهره شهر از بی حجابی و اسیب تلاش نمایند.