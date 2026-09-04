نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه با محکومیت شدید تخلفات اقتصادی در شرایط کنونی، گران‌فروشی را خیانت به مردم دانست و از دستگاه‌های نظارتی خواست با جدیت در برابر این تخلفات بایستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه با محکومیت شدید تخلفات اقتصادی در شرایط کنونی، گران‌فروشی را خیانت به مردم دانست و از دستگاه‌های نظارتی خواست با جدیت در برابر این تخلفات بایستند.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام با انتقاد از سودجویی برخی افراد در شرایط جنگ اقتصادی گفت: در شرایطی که دشمن با تحریم و تهدید، بار معیشتی سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کند، عده‌ای نباید با گران‌فروشی و تخلفات اقتصادی، فشار بر مردم را مضاعف کنند.

وی از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، فراجا و دیوان محاسبات خواست با ورود قاطعانه به این حوزه، اجازه ندهند برخی افراد با تخلفات خود، عملاً به شرکای دشمن در جنگ اقتصادی تبدیل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود، اقدام جنایتکارانه دشمن در هدف قرار دادن یک مراسم عروسی را نشان‌دهنده بیگانگی دشمنان با حقوق انسانی دانست و تصریح کرد: ایران، همچنان بر عهد خود برای دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر تجاوز ایستاده است.

آیت‌الله دژکام ضمن قدردانی از آمادگی نیروهای مسلح و پدافند هوایی در سرنگونی تجهیزات دشمن متجاوز ، افزود: ایران آغازگر جنگ نبوده و خواهان گسترش آن نیست، اما در دفاع از امنیت و کیان خود با قدرت عمل می‌کند.

وی در پایان با رد توطئه‌های دشمن برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام از طریق فشارهای اقتصادی، بر ضرورت حفظ اتحاد و هوشیاری عمومی تأکید کرد و از مردم خواست در این شرایط حساس، ضمن توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، مسیر عقلانیت و تقوا را در رفتارهای اجتماعی خود سرلوحه قرار دهند.