پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو: توسعه و افزایش سهم معادن جدید در تأمین سنگآهن مورد نیاز شرکت شتاب گرفته؛ بهگونهای که در پنجماه نخست سال جاری، میزان برداشت سنگآهن از معادن جدید چادرملو به بیش از ۳ میلیون تن رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرید دهقانی افزود: همزمان با نزدیکشدن معدن اصلی چادرملو به سالهای پایانی بهرهبرداری، توسعه و افزایش سهم معادن جدید در تأمین سنگآهن مورد نیاز شرکت شتاب گرفته؛ بهگونهای که در پنجماه نخست سال جاری، میزان برداشت سنگآهن از معادن جدید چادرملو به بیش از ۳ میلیون تن رسیده است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت:چادرملو در پنج ماه نخست امسال ۱،۵ میلیون تن سنگآهن از معدن D۱۹ برداشت کرده است. حجم باطلهبرداری از این معدن در همین مدت به بالغ بر ۱۵،۵ میلیون تن رسیده است.
وی ادامه داد: در پنجماهه نخست امسال، یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن سنگآهن از آنومالی ۱۰ استخراج شد؛ این در حالی است که میزان استخراج در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۰ هزار تن بوده است.
مدیرعامل چادرملو گفت: همچنین در همین بازه، میزان باطلهبرداری از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳ میلیون تن در سال ۱۴۰۵ رسیده است.
دهقانی تصریح کرد: برداشت سنگآهن از معدن چاهگز بهدلیل حجم باطلهبرداری هنوز آغاز نشده ولیکن برنامهریزی شده تا پایان امسال از مجموع سه معدن یادشده ۵ میلیون تن سنگ آهن برداشت شود.
به گفته مدیرعامل چادرملو برداشت سنگآهن از پیت معدن اصلی چادرملو که رو به اتمام است در هشتمین ماه سال مالی به ۱،۶ میلیون تن رسیده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته از پیت معدن اصلی ۳،۵ میلیون تن سنگآهن استخراج شده بود.
وی تأکید کرد: راهبرد چادرملو تنها به بهرهبرداری از معادن موجود محدود نمیشود و در کنار تأمین، برداشت و خرید سنگآهن، توسعه فعالیتهای اکتشافی و شناسایی فرصتهای جدید معدنی بهویژه در شعاع ۲۰۰ کیلومتری مجتمع معدنی چادرملو، با جدیت دنبال میشود.
دهقانی مشارکت در محدوده اکتشافی زمانآباد و پیگیری فعالیتهای اکتشافی در محدودههای بایچهباغ و کالکافی را از جمله برنامههای شرکت عنوان کرد و افزود: هدف از توسعه این فعالیتها، تقویت ذخایر معدنی، افزایش اطمینان از تأمین پایدار خوراک کارخانههای فرآوری و فراهمکردن زمینه تداوم تولید چادرملو در سالهای آینده است.