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استاندار لرستان از افزایش دو برابری سطح زیر کشت گلخانهها در استان خبر داد و گفت: هم اکنون سطح زیر کشت گلخانه ها به بیش از ۲۴۰ هکتار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سید سعید شاهرخی با تأکید بر ضرورت توسعه کشتهای گلخانهای در استان گفت:بر اساس برنامه ریزی انجام شده باید تا پایان سال ۱۴۰۷ ،سطح زیر کشت گلخانههای استان به بیش از ۴۰۰ هکتار افزایش یابد.
استاندار لرستان با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از منابع آب و خاک بیان کرد:سطح گلخانههای استان پیش از آغاز دولت چهاردهم ۱۲۰ هکتار بود و هم اکنون به بیش از ۲۴۰ هکتار رسیده است.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی گلخانه ۱۸ هکتاری پلدختر در هفته دولت افزود: توسعه ی کشتهای گلخانهای با هدف افزایش بهرهوری منابع آب، رشد تولید و ایجاد درآمد پایدار برای مردم، از اولویتهای برنامه عملیاتی و راهبردی استان است و باید در هر ۱۲ شهرستان یک شهرک گلخانهای ایجاد شود.
شاهرخی با بیان اینکه توسعه کشتهای گلخانهای به معنای استفاده مناسبتر از آب و خاک، افزایش بهرهوری و ایجاد رونق اقتصادی برای مردم استان است، افزود:لرستان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه ی آب و کشاورزی برخوردار است و باید با تغییر الگوی تولید، از این منابع برای افزایش بهرهوری و خلق ثروت استفاده کرد.
استاندار لرستان افزود: جهاد کشاورزی مکلف شده ظرفیتهای موجود در هر یک از شهرستانهای استان را برای توسعه ی گلخانهها شناسایی و فعال کند و در کنار ایجاد شهرکهای گلخانهای، از ظرفیت زمین ها و سرمایهگذاری بخش خصوصی هم استفاده شود.
شاهرخی با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی استان گفت: در کشت گلخانهای با مصرف بخش کوچکی از آب مورد نیاز کشت سنتی میتوان چندین برابر محصول تولید کرد که در شرایط ضرورت استفاده بهینه از منابع آب، اهمیت ویژهای دارد.