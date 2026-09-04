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فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی گفت: به هیچ متجاوزی اجازه تعرض به خاک کشور نخواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، امیر سرتیپ دوم نصرالله هوشمند در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه بندرعباس با گرامیداشت دهم شهریور سالروز تشکیل نیروی پدافند هوایی گفت: راهبرد نیروهای مسلح دفاع بی قید و شرط از ایران اسلامی است.
وی افزود: سامانههای نوین پدافند هوایی ضربات محکمی به دشمن وارد کرد که نشانهی پویایی و توان رزمی نیروهای مسلح است.
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فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: قدرت ایستادگی رزمندگان اسلام دشمنان را پشیمان کرده و با تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی سعی در رسیدن به اهداف شوم خود دارند که در این عرصه هم به نتیجه نمیرسند.
وی گفت: ملت با بصیرت و همبستگی و حضور بیش از ۱۸۷ شب در اجتماعهای شبانه ثابت کردند که ولایت مدارند و پشتیبان آرمانهای انقلاب اسلامی هستند.