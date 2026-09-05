محکم‌تر از قبل برای تولید و رونق اقتصاد کشور

محکم‌تر از قبل برای تولید و رونق اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان گفت: ایثارگرانی که روزگاری در میدان جهاد هشت سال از کیان این مرز و بوم دفاع کردند، امروز در سنگر اقتصاد پویایی و توسعه را برای ایران عزیز به ارمغان آوردند.

عبدالرضا محمود پور در ادامه افزود: این شرکت معادن یکی از پیشتازان موفق در چرخه اقتصاد کشور است شرکتی که مواد اولیه صنایع فولادی کشور را بیش از ۴ دهه است که تامین می‌کند.

مدیر عامل شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان گفت: اینجا در نقطه مرزی ایران و افغانستان و در بزرگترین معادن سنگ‌آهن دنیا، تحریم یک فرصت شده تا ایرانی با خودباوری، خودش را از زیر یوق خارجی‌ها بیرون کند.

وی افزود: این شرکت مردم نهاد که سال هاست مواد اولیه صنایع فولادی کشور را تامین می‌کند نه تنها ایران را از داشتن مواد اولیه برای تولیدات پلاسری فولادی به بیرون بی‌نیاز کرده بلکه به یک صادرکننده بزرگ در این حوزه هم تبدیل شده است.

مدیر عامل شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان با بیان اینکه: ایجاد آبادانی و اشتغال زایی یکی دیگر از مزیت‌های شرکت معدنی احیا سپاهان اصفهان است گفت: این شرکت، شرق ایران را در منطقه خواف و سنگان به یک مرکز اقتصادی و صنعتی بزرگ تبدیل کرده است و توانسته با به کارگیری دانش ایرانی و ماشین آلات صنعتی بومی سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مواد اولیه کنستانتره آهن را تولید کند و در اختیار صنایع فولادی کشور قرار دهد و بخشی را هم به خارج از کشور به خصوص چین صادر کند.

عبدالرضا محمودپور گفت: پیشگامی در تربیت و پرورش مهندسان بومی با دانش ایرانی از دیگر مزیت‌های این شرکت داخلی است، جایی که باعث شده کشور و صنایع مختلف در حوزه تجهیزات و ملزومات استخراج فرآورده‌های آهنی به بیرون بی‌نیاز شود.

وی افزود: شرکت معادن آهن در شرق استان حالا در تلاش است تا با فناوری‌های جدید و بروز همراه با متخصصان ایرانی چرخه اقتصاد کشور را در دیگر حوزه‌های تولید ملزومات آهنی گسترش دهد تا ایران بیش از پیش در اشتغالزایی، خودکفایی و صادرات این صنعت بزرگ در دنیا پیشتاز و نوآور باشد.

محمودپور افزود: در سال ۱۴۰۴ این شرکت معدنی به عنوان بهترین و کاملترین بهره بردار نمونه کشور از سوی وزارت صمت شناخته شده و این مسیر رو به رشد برای توسعه بیشتر همچنان با قدرت ادامه دارد.

شركت معادن سنگ آهن احياء سپاهان (از شركت‌هاى زير مجموعه هلدينگ معدنى شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان) در تاريخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۷ به منظور بهره‌بردارى از معادن سنگ آهن پلاسرى منطقه سنگان در استان خراسان رضوی به ثبت رسيده است.