پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: بیش از ۵ هزار شرکت تعاونی در بیش از ۶ بخش مختلف در استان فعالیت دارند و بیش از ۶۰ درصد جمعیت خوزستان به عنوان اعضای بخش تعاون هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری پور در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اهواز ضمن گرامیدشت هفته تعاون از ۱۱ تا ۱۷ شهریورماه با اشاره به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور بیان داشت: تعاون یکی از بخشهای مهم اقتصاد است که میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: بر اساس شعار سال، حرکت در مسیر تقویت بخش تعاون در دستور کار قرار دارد و این بخش میتواند بهترین مسیر برای توسعه اشتغال و فعالیتهای اقتصادی باشد.
ظفری پور ادامه داد: بیش از ۵ هزار شرکت تعاونی در بیش از ۶ بخش مختلف در استان فعالیت دارند و بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان به عنوان اعضای بخش تعاون هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به فعالیت تعاونیها در دوران جنگ، اظهار کرد: ۱۱۷ تعاونی مسکن در ایام جنگ فعالیت داشتند و در بخش تعاونیهای غیرنفتی نیز ۳۶ میلیون دلار صادرات انجام شده است.
وی میگوید: تعاونیهای استان در حوزههای مختلف از جمله مسکن، کشاورزی و حملونقل فعالیت دارند و ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و اشتغال در این بخش وجود دارد.
ظفری پور تاکید کرد: با همکاری و همراهی یکدیگر میتوان گامهای مؤثری برای رفع مشکلات بخش تعاون و تقویت این بخش برداشت.