به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف برخورد با تخلفات و رفتارهای پرخطر، ۱۵ دستگاه موتورسیکلت و ۶ دستگاه خودرو در شهرستان آبادان توقیف شد.

وی افزود: این وسایل نقلیه به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز، دوردورهای مخاطره‌آمیز شبانه، ایجاد آلودگی صوتی و تغییر وضعیت توقیف و رانندگان متخلف نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی آبادان در پایان از شهروندان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس را در برقراری نظم و انضباط ترافیکی یاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.