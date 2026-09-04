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تأکید بر ضرورت باور به قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، محکوم کردن حمله ناجوانمردانه دشمن به مناطق جنوبی کشور ، تقویت تعاونیها و تأکید بر ضرورت پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت میان مسئولان و مردم از مهم ترین محور های خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان های یزد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه بافق در خطبههای این هفته نماز جمعه بافق با تأکید بر ضرورت باور به قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران امروز قوی شده و اقتدار آن در دنیا به اثبات رسیده است، اما برای قویتر شدن، نخست باید خودمان ایران قوی را باور کنیم و سپس این اقتدار را روایت کنیم.
حجتالاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی با اشاره به پیامهای رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: در هر دو پیام، موضوع قدرت ایران و ضرورت قویتر شدن کشور برجسته بود، رهبر معظم انقلاب بر روایت قدرت ایران تأکید دارند و رسانهها، صداوسیما، محافل، نمازهای جمعه و حتی دورهمیهای خانوادگی میتوانند راوی قدرت و پیشرفت ایران باشند.
امام جمعه بهاباد در خطبههای امروز گفت: یکی از دلایل اصلی مقتدرانه ایستادن جامعه امروز در برابر جبهه کفر، ایستادگی خواص پشت ولایت است؛ همانگونه که در دفاع مقدس، فرماندهان ماهها خانواده خود را ندیدند تا به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام ابراهیمی در ادامه با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، شرایط فعلی را جنگ اقتصادی تمام عیار» توصیف کرد و افزود: در این شرایط جنگی، کمبودها و نواقص طبیعی است، اما راه برونرفت از این وضعیت، امیدآفرینی، برنامه ریزی دقیق و همت مضاعف مسئولین، به ویژه در حوزه اجرایی کشور است.
امامجمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته زارچ با اشاره به اهمیت تعاون و حرکتهای جهادی، تقویت تعاونیها را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فقر، ایجاد اشتغال و مقابله با بیعدالتی اقتصادی دانست.
حجتالاسلام طباطبایی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷، این واقعه را یکی از نقاط عطف پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: قیام خونین ۱۷ شهریور بسیاری از تردیدها درباره آینده انقلاب را از بین برد و باور مردم بهضرورت و پیروزی انقلاب را مستحکم کرد.
امام جمعه هرات، در خطبههای نماز جمعه امروز عرصه رسانه باید محل روایت توانمندیها و ظرفیتهای کشور باشد و عرصه مدیریت نیز باید به محل شناسایی و رفع کاستیها و مشکلات تبدیل شود.
حجتالاسلام رضازاده در ادامه با اشاره به هفته تعاون، همکاری مردم و تجمیع سرمایههای خرد را از راهکارهای مؤثر برای ایجاد فرصتهای اقتصادی و حل بخشی از مشکلات معیشتی دانست و از فعالیتهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خاتم قدردانی کرد.
امام جمعه مهریز، در خطبههای نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی و همراهی مردم، از امنیت و منافع کشور دفاع خواهند کرد و جنایتهای صورتگرفته علیه مردم ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
حجتالاسلام محیالدینی با تأکید بر ضرورت پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت میان مسئولان و مردم، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به بصیرت و هوشیاری نیاز داریم و مسئولان باید با اتحاد و انسجام در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کنند.
امامجمعه موقت اردکان در خطبههای نماز جمعه این هفته ، با محکوم کردن حمله ناجوانمردانه دشمن به مناطق جنوبی کشور گفت: استیصال ارتش و رئیسجمهور آمریکا در برابر اقتدار جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، آنان را به اقدامات کور و حمله به مناطق غیرنظامی کشانده است. حمله به مراسم عروسی در سیریک، نشانهای آشکار از درماندگی دشمن است.
حجتالاسلام محیطی ادامه داد: رئیسجمهور متوهم آمریکا باید بداند که به حول و قوهی الهی، نیروهای مقتدر ما با پشتوانه عظیم مردمی، ارتش تروریستی آمریکا را از منطقه اخراج خواهند کرد. این ملتِ بیدار، با ایمان به نصرت الهی، طعم تلخ شکست کامل را به آمریکا و اسرائیل خواهد چشاند.