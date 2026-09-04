به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه نقده با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری افزود: امروز ایجاد روحیه شاد و قدرتمندی ایران قوی یکی از وظایف مسئولان است و بیان سخنان امید آفرین و بر طرف کردن نقایص جامعه و ایجاد ناامیدی در بین دشمنان باید در راس امور باشد.

حجت الاسلام مهدی ستارزاده، ضمن تشکر و قدردانی از حضور با شور و شعور مردم در تجمعات شبانه تصریح کرد: این حضور برابر منویات مقام معظم رهبری نشانه اتحاد و انسجام مردم است و باید با ادامه این حرکت با اتحاد مردم و مسئولان اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان بکشیم.

سفارش به تقوای الهی، بر رعایت صرفه جویی در انرژی و تقویت روحیه نشاط اجتماعی با اتحاد مردم و مسئولین و تبیین اهمیت وقف از دیگر محورهای خطبه های امروز نماز جمعه نقده بود.