به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه پلدشت با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در تحولات اجتماعی، تداوم حضور مردمی را نیازمند حرکت از «برنامه برای مردم» به «برنامه با مردم» دانست.

حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به اهمیت حضور مردم در میدان گفت: تجمعات خیابانی مردم به‌عنوان رکنی از قدرت ایران توانسته است به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی تثبیت شود، در طول این ۶ ماه مردم در خیابان‌ها روزه‌داری و افطار داشته‌اند، شب قدر برگزار کرده‌اند، مجلس روضه محرم و صفر خود را گرفته‌اند، برنامه مشایة اربعین را تنظیم کرده‌اند، دعا و نماز و توسلات داشته‌اند، پرچم ایران به دست گرفته‌اند، سرود ملی خوانده‌اند، فریاد انتقام سر داده‌اند، سرود باید برخاست خوانده‌اند، سخنرانان و مداحان و تحلیل‌گران و هنرمندان آمده‌اند، موکب و ایستگاه سلامت و کودک برپا نموده‌اند، یعنی سطح اولِ گرم نگه‌داشتن خیابان تا اندازه‌ای محقق شده است.

وی تصریح کرد: تداوم این حماسه نیازمند گذار از نگاه «برنامه برای مردم» به «برنامه با مردم» است، گذاری که مشارکت‌پذیری، تنوع‌بخشی و حس تعلق را در تمام اقشار و محلات جاری می‌سازد، خیابان وقتی پایدار می‌ماند که هر فرد، خانواده، صنف یا گروهی، خود را سهم‌دار و تأثیرگذار در آن بیابد و بتواند بخشی از روایت، خدمت یا تولید فرهنگی آن باشد.

امام جمعه پلدشت افزود: پرهیز از یکدستی، توجه توأمان به محلات در کنار میادین و معابر اصلی و بهره‌گیری متوازن از ظرفیت‌های رسمی و مردمی، کلید ماندگاری این میدان اجتماعی است، در نهایت رمز تداوم خیابان در تبدیل آن از یک فضای مصرفی به زیست‌بومی پویا و چندلایه نهفته است که مردم در آن نه فقط حضور دارند که خود سازندگان معنا و صحنه‌اند.

وی در خصوص ویژگی‌های رهبر شایسته اظهار کرد: استکبارستیزی و ساده زیستی دو ویژگی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ویژگی نخست باعث رقم خوردن اقتدار و عظمت ایران اسلامی و ویژگی دوم اسباب مقبولیت نزد مردم است.

جمشیدی گفت: حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) در پیام و عمل بر این امر تصریح و تأکید دارند که مسیر رسیدن به ایران مقتدر تنها از شاهراه وحدت و اتحاد و انسجام ملی عبور می‌کند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب افزون بر تحقیق و تدریس به سه موضوع مهم در عرصه علم و دانش توجه فراوانی دارند، نخست ارتباط با علما، دوم تأسیس مراکز علمی تراز و سوم توجه به نیاز‌های ضروری روز و پیوند دادن میان ذخایر و دستاورد‌های علمی گذشته و امروز.

امام جمعه پلدشت با اشاره به آگاهی و کفایت سیاسی رهبر انقلاب افزود: مهم‌ترین ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب، صلاحیت و کفایت سیاسی ایشان است، هوش سیاسی بالا و ارتباط مداوم با شخصیت‌های مؤثر نظام و نیز افراد تأثیرگذاری مانند شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید سیدحسن نصر الله باعث اشراف کامل معظم‌له به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، استراتژیک کشور و نیز جهان اسلام شد به همین دلیل رهبر شهید همواره با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) مشورت می‌کردند و در موضوعات گوناگون نظر ایشان را می‌خواستند.

جمشیدی گفت: رسیدگی به امور مردم به‌ویژه امور معیشتی، بررسی نیاز‌های آنها، ارتباط مستقیم و بدون واسطه با طبقات گوناگون جامعه و به‌ویژه فقرا و مستمندان از برنامه‌های همیشگی و دائمی معظم‌له بوده و هست، ایشان این دغدغه را وظیفه‌ای مهم و راهبردی می‌دانند که بر دوش حاکمان جامعه اسلامی و نیز علما قرار دارد.