زمان صدور پروانه ساختمانی در شهرداری منطقه یک تهران با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و تسریع فرآیند‌های کارشناسی، ۱۱۲ روز کاهش یافته و مدت صدور گواهی پایان‌کار نیز از ۱۲۰ روز به ۶۰ روز رسیده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی حق بین، شهردار منطقه یک تهران، با اعلام این خبر گفت: با هدف ارتقای رضایتمندی شهروندان، مالکان و سرمایه‌گذاران، فرآیند صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌کار به‌صورت مستمر پایش و بررسی شده و تمهیدات لازم برای کاهش زمان انجام این فرآیند‌ها به اجرا درآمده است.

وی افزود: رصد مستمر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر و کاهش زمان ماندگاری پرونده‌ها در دفاتر، تسریع در ارائه گزارش‌های مهندسان ناظر، تطبیق نقشه‌ها و سرعت‌بخشی به اخذ تأییدیه‌های آتش‌نشانی و فضای سبز، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

حق بین با اشاره به نتایج اجرای این اقدامات اظهار کرد: زمان صدور پروانه ساختمانی اکنون ۱۱۲ روز کمتر شده و صدور گواهی پایان‌کار نیز با کاهش ۶۰ روزه، از ۱۲۰ روز به ۶۰ روز رسیده است.

شهردار منطقه یک تأکید کرد: کوتاه‌شدن فرآیند‌های شهرسازی علاوه بر تسهیل امور شهروندان، می‌تواند زمینه افزایش رغبت مالکان و سرمایه‌گذاران برای ساخت‌وساز در چارچوب ضوابط و مقررات شهری را فراهم کند و رضایتمندی متقاضیان را ارتقا دهد.