کاهش زمان صدور پروانه و پایانکار ساختمانی در منطقه یک
زمان صدور پروانه ساختمانی در شهرداری منطقه یک تهران با اجرای مجموعهای از اقدامات نظارتی و تسریع فرآیندهای کارشناسی، ۱۱۲ روز کاهش یافته و مدت صدور گواهی پایانکار نیز از ۱۲۰ روز به ۶۰ روز رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
هادی حق بین، شهردار منطقه یک تهران، با اعلام این خبر گفت: با هدف ارتقای رضایتمندی شهروندان، مالکان و سرمایهگذاران، فرآیند صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایانکار بهصورت مستمر پایش و بررسی شده و تمهیدات لازم برای کاهش زمان انجام این فرآیندها به اجرا درآمده است.
وی افزود: رصد مستمر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر و کاهش زمان ماندگاری پروندهها در دفاتر، تسریع در ارائه گزارشهای مهندسان ناظر، تطبیق نقشهها و سرعتبخشی به اخذ تأییدیههای آتشنشانی و فضای سبز، از مهمترین اقدامات انجامشده در این زمینه است.
حق بین با اشاره به نتایج اجرای این اقدامات اظهار کرد: زمان صدور پروانه ساختمانی اکنون ۱۱۲ روز کمتر شده و صدور گواهی پایانکار نیز با کاهش ۶۰ روزه، از ۱۲۰ روز به ۶۰ روز رسیده است.
شهردار منطقه یک تأکید کرد: کوتاهشدن فرآیندهای شهرسازی علاوه بر تسهیل امور شهروندان، میتواند زمینه افزایش رغبت مالکان و سرمایهگذاران برای ساختوساز در چارچوب ضوابط و مقررات شهری را فراهم کند و رضایتمندی متقاضیان را ارتقا دهد.