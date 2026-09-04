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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان بر سنت الهی آزمایش و فتنه برای مؤمنان تأکید کرد و صبر و تابآوری را کلید موفقیت در این مسیر دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیتالله شعبانی موثقی در خطبههای نماز جمعه این هفته همدان با اشاره به آیات قرآن کریم، آزمایش را سنت تغییرناپذیر خداوند برای مؤمنان معرفی و تأکید کرد: ماندگاری دین و حق در طول تاریخ، مرهون مقاومت و مجاهدت گذشتگانی است که در راه آرمانهای الهی، سختیها و حتی تحریمهای اقتصادی فلجکننده را تحمل کردند.
او با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره تابآوری گفت: امروز وظیفه همه ما، از مردم تا مسئولان، ادامه دادن همین مسیر و مقاومت در برابر مشکلات است.
امام جمعه همدان حضور گسترده و پرشور مردم در میادین و تجمعات را مصداق عینی مجاهدت فیسبیلالله دانست و افزود: این حضور مومنانه، که با اخلاص و تقرب به خداوند همراه است، رمز اصلی قدرت و امنیت کشور بوده و باید تا حصول پیروزی نهایی و خنثیسازی توطئههای دشمنان تداوم یابد.
آیت الله شعبانی موثقی خطاب به مسئولان و نگرانی عموم مردم نسبت به مسأله حجاب و عفاف و صیانت از خانواده، خواستار توجه جدیتر مسئولان به این ارزشهای بنیادین شد و گفت: گاهی اظهارنظرهای نسنجیده برخی مسئولان، به نظام ارزشی جامعه آسیب زده و خطای شناختی ایجاد میکند؛ در حالی که باید حجاب، عفت و حیا به عنوان یک ارزش در جامعه معرفی شوند.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به هفته دولت، از تلاشهای دولت در استان به ویژه در حوزه مسکن و جذب سرمایهگذاری، قدردانی کرد و با نقل قولی از رهبر معظم انقلاب درباره دلسوزی، صداقت و کارآمدی دولت بر مسئولیتپذیری بیشتر دولت در قبال مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و هشدار داد که روایتهای ضعف در موضعگیریها، به نفع دشمن تمام خواهد شد.
آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به موضعگیریهای قدرتمندانه رؤسای جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود شکستهایشان، تصریح کرد: کشور ما نیز با وجود مشکلات، یک ملت قدرتمند و بینظیر در تاریخ است و باید از موضع قدرت سخن گفت.