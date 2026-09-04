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دختران ملیپوش بدمینتون آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه، با کسب مجموع پنج عنوان قهرمانی، درخشش چشمگیری از خود به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، پنجمین دوره مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه از ۵ تا ۱۲ شهریورماه به میزبانی شهر خجند تاجیکستان و با حضور تیمهایی از کشورهای ایران، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و مغولستان برگزار شد.
در این رقابتها زهرا امنی، ملیپوش شایسته زیر ۱۶ سال آذربایجانشرقی، با عملکردی درخشان در بخشهای تیمی و دونفره موفق به کسب دو عنوان قهرمانی شد.
همچنین آیسان زارعی، ملیپوش زیر ۱۹ سال استان، با درخشش در بخشهای تیمی، انفرادی و دونفره سه مدال طلا به دست آورد و کارنامهای درخشان از خود بر جای گذاشت.
نمایندگان بدمینتون آذربایجانشرقی در این رقابتها با کسب پنج عنوان قهرمانی، نقش مهمی در موفقیت تیم ایران ایفا کردند و نام بدمینتون استان را در سطح منطقه آسیای میانه مطرح ساختند.