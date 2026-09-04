برنامه‌های «کشیک سلامت» شبکه سلامت و «شهر امن» شبکه تهران، در بخش‌های جداگانه به تحلیل وضعیت نظام سلامت استان قزوین و راهکار‌های مدیریت ترافیک پایتخت در آستانه بازگشایی مدارس می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در برنامه زنده «کشیک سلامت» که جمعه ۱۳ شهریورماه ساعت ۲۰ از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود، موضوع «نظام سلامت استان قزوین» با حضور دکتر فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و محمد نوذری، استاندار قزوین واکاوی خواهد شد.

در این برنامه با اجرای مصطفی مصطفوی، ظرفیت‌های موجود و راهکار‌های ارتقای خدمات سلامت در این استان بررسی می‌شود.

همچنین برنامه «شهر امن» شبکه تهران نیز شنبه ۱۴ شهریور، حوالی ساعت ۶:۲۰ صبح با حضور سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، به بررسی پرونده تخلفات ساکن و تأثیر آن بر ترافیک تهران در آستانه بازگشایی مدارس اختصاص یافته است.

در این برنامه، اقدامات پلیس در برخورد با تخلفات و پیامد‌های آن بر نظم شهری تبیین خواهد شد.

«شهر امن» به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و اجرای ابوالفضل اینانلو، روز‌های زوج از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.