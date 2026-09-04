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مدیرکل بهزیستی خوزستان از آغاز پویش «همه حاضر» برای تأمین کیف، نوشتافزار و دیگر ملزومات تحصیلی دانشآموزان زیر پوشش این نهاد حمایتی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛کریمیان گفت: پویش «همه حاضر» از ۱۱ شهریورماه همزمان با سراسر کشور در خوزستان آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: در قالب این پویش، تأمین کیف، نوشتافزار، پوشاک، کفش و دیگر ملزومات مورد نیاز دانشآموزان زیر پوشش بهزیستی در دستور کار قرار دارد تا هیچ دانشآموزی به دلیل ناتوانی خانواده در تأمین نیازهای تحصیلی، سال تحصیلی را با دغدغه و احساس محرومیت آغاز نکند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان با دعوت از مردم، خیرین و نیکوکاران برای پیوستن به این پویش، گفت: تحقق اهداف «همه حاضر» بدون مشارکت مردم و ظرفیتهای اجتماعی امکانپذیر نیست و خیرین، شرکتها و مجموعههای اقتصادی، دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردمنهاد، مؤسسات خیریه، مراکز زیر نظارت بهزیستی و گروههای مردمی میتوانند در این حرکت سهیم باشند.
کریمیان، حمایت از تحصیل دانشآموزان را اقدامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و تقویت فرصتهای برابر دانست و افزود: حمایت از دانشآموزان زیر پوشش، تنها تأمین چند قلم لوازمالتحریر نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده کودکانی است که بخشی از زندگی آنان با حمایتهای اجتماعی بهزیستی پیوند خورده است.
وی با اشاره به مشکلات برخی خانوادههای زیر پوشش در تأمین هزینههای تحصیل، گفت: آغاز سال تحصیلی برای هر خانواده فصل امید و برنامهریزی برای آینده فرزندان است، اما در شرایط اقتصادی موجود، تأمین هزینههای تحصیل میتواند برای برخی خانوادهها به دغدغهای جدی تبدیل شود و پویش «همه حاضر» با هدف کاهش بخشی از این دغدغهها شکل گرفته است.
مدیرکل بهزیستی خوزستان، رویکرد بهزیستی را تقویت مشارکت اجتماعی عنوان کرد و گفت: مسئولیت حمایت از خانوادههای نیازمند تنها بر عهده دولت و دستگاههای حمایتی نیست و باید ظرفیتهای مردم، خیرین، سازمانها و مجموعههای مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد.
کریمیان همچنین از همراهی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در اجرای این پویش قدردانی کرد و افزود: حضور بخش خصوصی و مجموعههای اقتصادی در عرصه مسئولیت اجتماعی، بهویژه در حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان، میتواند آثار ماندگار و بلندمدتی در زندگی آنان داشته باشد.
وی با اشاره به اجرای سراسری این پویش گفت: پویش «همه حاضر» امسال با یاد و نام دانشآموزان شهید میناب نیز پیوند خورده است و یاد این کودکان میتواند انگیزهای برای حمایت از دانشآموزانی باشد که امروز برای ساختن آینده خود به همراهی جامعه نیاز دارند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: هر کیف، دفتر و مدادی که به دست یک دانشآموز میرسد، بخشی از مسیر امید و توانمندی او را هموار میکند.
وی افزود: کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم بهطور مستقیم برای تأمین نیازهای دانشآموزان هزینه میشود و خیرین میتوانند کمکهای غیرنقدی خود را به ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر خوزستان و مراکز زیر نظارت این سازمان تحویل دهند.
کریمیان در پایان گفت: امیدواریم مردم شریف خوزستان همچون گذشته در این حرکت اجتماعی همراه بهزیستی باشند و با حضور پررنگ خود، پیام «همه حاضر» را به دانشآموزان زیر پوشش برسانند؛ پیامی با این مضمون که برای ساختن آینده شما، همه ما حاضر هستیم.
خیرین و نیکوکاران برای مشارکت نقدی در این پویش میتوانند از طریق شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۲۷۲۳۲۹۴، شماره حساب ۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹، شماره شبای IR۰۹۰۱۰۰۰۰۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹، درگاه اینترنتی mosharekat.behzisti.ir و کد دستوری #۲۲۲۵۰۶۶۵۵ اقدام کنند.
همچنین شمارههای ۰۹۱۶۳۵۱۸۶۵۰ و ۰۹۱۶۳۰۸۴۲۲۸ برای پاسخگویی و راهنمایی خیرین و نیکوکاران در نظر گرفته شده است.