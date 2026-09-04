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امام جمعه مهاباد در خطبههای نماز جمعه با بیان اینکه مردم در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند پاسخهای روشن هستند، خواستار تلاش مضاعف مسئولان دولتی برای رفع مشکلات معیشتی و مهار نوسانات بازار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد در خطبههای نماز جمعه با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: مسئولان اقتصادی کشور باید برای مدیریت شرایط موجود و رفع مشکلات اقتصادی، اقدامات جدی و مؤثری انجام دهند.
ماموستا امامی با بیان اینکه مردم در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند پاسخ روشن مسئولان هستند، افزود: مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در برابر مشکلات اقتصادی و نوسانات بازار پاسخگو باشند و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تلاش کنند.
امام جمعه مهاباد همچنین با اشاره به نقش مردم در دفاع از کشور تصریح کرد: مردم ایران در طول سالهای گذشته با ایستادگی و فداکاری، یکی از ارکان مهم اقتدار و امنیت کشور بودهاند و در برابر تهدیدهای دشمنان همواره مقاومت کردهاند.
ماموستا امامی با بیان اینکه دشمنان علاوه بر تهدیدهای نظامی، از فشارهای اقتصادی نیز استفاده میکنند، افزود: همانگونه که کشور در برابر تهدیدهای نظامی باید آمادگی داشته باشد، در عرصه اقتصادی نیز باید با برنامهریزی و تقویت ظرفیتهای داخلی، با فشارهای دشمن مقابله کرد.
امام جمعه مهاباد همچنین نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت و دفاع از حریم هوایی کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
ماموستا امامی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: در سالهای جنگ تحمیلی، ایران از نظر تجهیزات و توان نظامی با محدودیتهایی مواجه بود، اما با تشکیل و تقویت نیروهای مسلح و اتکا به توان داخلی، ظرفیت دفاعی کشور توسعه پیدا کرد.
وی همچنین با اشاره به سالروز مبارزه مردم ایران با استعمار انگلیس و یاد شهدای این مبارزات، بر ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره کسانی که برای دفاع از استقلال و امنیت کشور جان خود را فدا کردند، تأکید کرد.
امام جمعه مهاباد در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از مرزها و امنیت کشور، ابراز امیدواری کرد توان دفاعی و امنیتی کشور روزبهروز تقویت شود.
ماموستا امامی در ادامه با اشاره به مناسبتهای اخیر، به جشنهای ویژه میلاد پیامبر اسلام (ص) پرداخت و گفت: جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در میان مردم کرد از جایگاه ویژهای برخوردار است و مردم کرد ارادت خاصی به حضرت رسول (ص) دارند.
ماموستا عبدالسلام امامی در بخش دیگی از خطبههای نماز با تبیین اهمیت ماه ربیعالاول گفت: ولادت پیامبر اسلام (ص) تنها تولد یک انسان نیست، بلکه تولد معنویت، آگاهی و زندگی دوباره برای بشریت است.
امام جمعه مهاباد با بیان اینکه نام و یاد پیامبر اکرم (ص) پس از قرنها همچنان در میان مسلمانان زنده است، اظهار کرد: بسیاری از انسانها پس از مرگ از یاد میروند، اما نام حضرت محمد (ص) همواره در میان مردم و در آیینهای عبادی مسلمانان زنده و ماندگار است.
ماموستا امامی در پایان بر ضرورت گرامیداشت میلاد آن حضرت و ترویج سیره، اخلاق و آموزههای پیامبر اسلام (ص) تأکید کرد.