در آیینی حجت السلام سید مرتضی میرلوحی به عنوان امام جمعه شهر ابریشم و حجت السلام سید حسن میرلوحی هم به عنوان امام جمعه شهر کلیشاد و سودرجان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام آقایی دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در مراسم با ابلاغ حکم انتصاب به دو امام جمعه شهر جدید در شهرستان فلاورجان گفت:حجت السلام سید مرتضی میرلوحی در شهر ابریشم و حجت السلام سید حسن میرلوحی در شهر کلیشاد و سودرجان سال‌های طولانی نماز جمعه را در این شهر‌ها با اذن ولی فقیه برگزار میکردند و از امروز به صورت رسمی و با ابلاغ رسمی این ماموریت بزرگ را بر عهده دارند.

این شهرستان ۵ پایگاه رسمی نماز جمعه در شهر‌های فلاورجان، بهاران، پیربکران، قهدریجان و اشترجان و دو پایگاه غیر رسمی در اشهر‌های ابریشم و کلیشاد وسودرجان داشت که از امروز با اضافه شدن این ۲ پایگاه ۷ پایگاه رسمی نماز جمعه در شهرستان بر پا است