مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم جریانات مرطوب جنوبی و افزایش رطوبت و شرجی در آبادان و دیگر مناطق جنوبی استان تا اواسط هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سبزه‌زاری گفت: بر اساس آخرین پیش‌بینی نقشه‌های هواشناسی، جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت چهارشنبه موجب افزایش رطوبت و شرجی در نیمه جنوبی، بخش‌هایی از غرب و مرکز و تا حدودی شمال خوزستان خواهد شد.

وی افزود: در این مدت وقوع پدیده مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی استان نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز سه‌شنبه تغییر محسوس دمایی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و از روز دوشنبه تا چهارشنبه، با توجه به بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد متوسط تا گاهی تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان، به‌ویژه ارتفاعات، وجود دارد.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته میزان رطوبت نسبی در ماهشهر و هندیجان ۷۶ درصد، شادگان ۷۱ درصد، ایستگاه کشاورزی اهواز ۶۶ درصد و شوش ۶۵ درصد ثبت شده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته هویزه با ۴۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ایذه با ۲۰.۸ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط خوزستان گزارش شدند.