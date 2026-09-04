به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، با اشاره به پیام جامع و ابعاد عمرانی بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد : این پیام نشان‌دهنده انسجام و شایستگی ایشان برای این جایگاه رفیع بود.

وی با بیان اینکه دشمنان با جنایت‌های خود به دنبال حذف رهبری از عرصه انقلاب بودند، افزود : ایشان نه‌تنها از میدان خارج نشدند، بلکه محکم‌تر از گذشته در صحنه حاضر شدند.

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت و تاکید ایشان بر انسجام و وحدت ملی در آن پیام گفت: این پیام از جامعیت و ابعاد عمرانی ویژه‌ای برخوردار بوده و برخی بر نکات خاص آن تأکید بیشتری داشتند.

امام جمعه گرگان گفت که این پیام، انسجام موجود در نظام را به‌خوبی به نمایش گذاشت و نشان داد که رهبری معظم، شایستگی کامل این مقام والا را دارند.

وی با اشاره به جنایت‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی تصریح کرد: آنان به دنبال حذف رهبری از معادلات انقلاب بودند، اما ایشان نه‌تنها از صحنه خارج نشدند، بلکه با صلابت و قدرت بیشتری در میدان حاضر شدند.

آیت‌الله نورمفیدی در ادامه به ویژگی‌های اساسی مورد نظر برای رهبری اشاره کرد و گفت : رهبر معظم انقلاب بر دو اصل اساسی «استکبارستیزی» و «ساده‌زیستی» تأکید ویژه‌ای دارند، ایشان در مقابل زورگویان همچون کوهی استوار و سرخم‌نکرده هستند و این دو ویژگی، رمز عزت و عظمت انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان، همراهی مردم با نظام را بزرگترین سرمایه اجتماعی انقلاب دانست و اظهار امیدواری کرد : خداوند متعال، رهبر معظم انقلاب را مورد نصرت الهی و قوت خود قرار دهد.

آیت‌الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن سالروز حماسه خونین ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷، معروف به جمعه خونین یا جمعه سیاه، گفت: رژیم شاهنشاهی در آن روز هزاران نفر را به خاک و خون کشید.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی در این روز ۱۷ به جنایت‌های رژیم ستم‌شاهی در دوران قبل از انقلاب اشاره کرد و گفت : آن نظام فاسد با کشتار مردم و شهدای والامقام، به دنبال حفظ قدرت خود بود، اما این جنایت‌ها نه‌تنها مسیر انقلاب را متوقف نکرد، بلکه موجب بیداری و حرکت بیشتر مردم شد.

وی با اشاره به جریان تبعید حضرت امام خمینی(ره) از عراق به فرانسه، این رویداد را نمونۀ بارز از تلاش دشمنان برای محدودسازی انقلاب دانست و تأکید کرد : گاهی مصیبت‌ها و سختی‌ها، خود مقدمه‌ای برای پیروزی‌های بزرگ است و همین جریان تبعید، زمینه‌ساز بازگشت پیروزمندانه امام به ایران و نهایتاً پیروزی انقلاب اسلامی شد.

آیت‌الله نورمفیدی در ادامه با اشاره به سالروز درگذشت آیت‌الله العظمی عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، به شخصیت علمی و جهادی ایشان اشاره کرد و ایشان را الگویی برای روحانیون در مبارزه با ظلم و دفاع از اسلام دانست.

وی همچنین با بیان اینکه امام خمینی(ره) در طول عمر با برکت خود، هیچ‌گاه از جهاد و مبارزه دست نکشید و همواره در راه اسلام و روشنگری ایستادگی کرد، گفت که زندگی علمای بزرگی همچون حضرت ابوذر و مالک اشتر که زبان گویای حق و شمشیر برنده در برابر ظلم بودند، باید برای همۀ ما سرمشق باشد.

امام جمعه گرگان با تأکید بر الگوپذیری از سیرۀ ائمۀ اطهار علیهم السلام، خاطرنشان کرد که حضرت امیرالمومنین(ع) و امام حسین(ع) همواره در میدان جهاد بودند و از هیچ‌کس نهراسیدند و در نهایت در راه اسلام به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به پنج شنبه ۱۹ شهریور سالروز وفات آیت الله طالقانی افزود : ایشان در طول عمر خود، هیچ‌گاه از جهاد و مبارزه دست نکشید و همواره در راه اسلام و روشنگری ایستادگی کرد.