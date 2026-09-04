۴۳ هزار پرونده تخلف اراضی با پایش هوشمند پنجره واحد زمین کشف و به دستگاه‌های متولی ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، چهار سال از راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد زمین» می‌گذرد؛ سامانه‌ای که با هدف جلوگیری از دست‌اندازی به اراضی ملی و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری بخش زمین طراحی شده.

به گفته مسئولان، این سامانه با حذف مراجعات حضوری و امضاهای طلایی، زمینه تبانی برای تخلفات و صدور مجوزهای غیرمجاز را از بین برده و زمان پاسخ استعلامات را از ۹۰ روز به ۲۱ روز کاهش داده است.

با این حال، از ۳۸ دستگاه اصلی که باید به این سامانه متصل می‌شدند، هنوز پنج دستگاه از جمله وزارت صمت و سازمان انرژی اتمی به آن نپیوسته‌اند.

پنجره واحد مدیریت زمین، اگرچه در مسیر شفاف‌سازی و مقابله با زمین‌خواری گام‌های مؤثری برداشته، اما کارآمدی کامل آن منوط به اتصال همه دستگاه‌های متولی و بارگذاری اطلاعات دقیق و به‌هنگام است.

تأکید مقام معظم رهبری بر جلوگیری از تبدیل ثروت عمومی به ثروت شخصی، ضرورت تکمیل این سامه را دوچندان می‌کند.

در نهایت، نظارت و برخورد با متخلفان تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که همه متولیان این حوزه به الزام قانونی خود برای همکاری با این پنجره عمل کنند.



حسین قطنی باف گزارش می دهد: