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خطیب نماز جمعه باغبادران بر ضرورت وحدت و انسجام در جامعه اسلامی در مقابل توطئه های دشمن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام محمدحسین رمضانی امان جمعه باغ بادران در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: دشمن شکستخورده امروز به دنبال شناسایی نقاط ضعف و ایجاد شکاف در جامعه است و باید با هوشیاری و وحدت، نقشههای دشمنان را در نطفه خفه کرد.
خطیب جمعه باغ بادران تاکید کرد: امروز روایتگر نقاط قوت، پیشرفتها و توانمندیهای کشور در همه ابعاد باشیم و مسئولان و مردم همچون ید واحد در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کنند.
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب، بصیرت مردم را نتیجه سالها هدایت و روشنگری رهبر شهید و بیانات و رهنمودهای نائب برحق ایشان دانست و گفت: حکمت و دوراندیشی رهبر انقلاب امروز در بیانات و مواضع ایشان بهخوبی قابل مشاهده است.
خطیب نماز جمعه باغبادران با اشاره به تحولات اخیر منطقه نیز بیان کرد: حمله اخیر آمریکا به ۳۴ هدف با ۹۶ اصابت در هفت استان، با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دستکم ۱۰۰ هدف همراه شد که نشاندهنده تغییر دکترین دفاعی کشور به سمت پاسخهای قاطع و کوبنده است.
حجتالاسلام رمضانی، هدف آمریکا را بازگشایی تنگه هرمز عنوان کرد و افزود: امروز این آبراه در کنترل کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و تا زمانی که منافع ملت تأمین نشود، این تنگه باز نخواهد شد.
امام جمعا باغبادران تأکید کرد: توان رزمی نیروهای مسلح در همه ابعاد در آمادگی کامل قرار دارد و دشمن امروز از بازگشایی تنگه هرمز عاجز است.
حجتالاسلام رمضانی ادامه داد: مادامی که نیروهای نظامی بیگانه در منطقه حضور دارند، نباید دستان توانمند نیروهای نظامی ما از روی ماشه برداشته شود.
وی همچنین حضور مردم در صحنه را نشانه تبعیت از فرامین ولیفقیه دانست و گفت: امروز خیابانهای کشور جلوهای از شکوه تبعیت مردم از ولایت است و مردم با حضور خود از نظام اسلامی و آرمانهای شهدا صیانت کردهاند.
در آیین نماز جمعه این هفته باغ بادران، حجتالاسلام محمدحسین رمضانی به عنوان امام جمعه جدید شهر باغبادران معرفی و از خدمات حجتالاسلام سیداحمد شاهمیری، امام جمعه پیشین این شهر، تجلیل و تکریم شد.