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انجمن زغالسنگ ایران اعلام کرد از ابتدای تیرماه، سازمانهای صمت استانی و شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی، سهمیه گازوئیل معادن زغالسنگ را ۴۰ درصد کاهش دادهاند؛ این در حالی است که میزان تولید و ساعات فعالیت معادن نسبت به روال سالانه تغییری نکرده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما انجمن زغال سنگ در نامهای به معاون معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت بیان کرد تداوم این وضعیت میتواند به معنای عدم امکان تأمین تهویه مورد نیاز معادن در حداقل ۱۰ روز از ماه باشد؛ مسئلهای که به دلیل ضرورت فعالیت ۲۴ ساعته سیستم تهویه ـ حتی در ساعات تعطیلی معدن ـ نمیتوان آن را صرفاً یک محدودیت عملیاتی یا مسئله تأمین انرژی تلقی کرد، بلکه با یکی از بنیادیترین الزامات ایمنی معادن زیرزمینی ارتباط دارد.
در بخشی از این نامه امده شرایط در معادن زغالسنگ حوزههای طبس و البرز حساستر ارزیابی شده است؛ چراکه بنا بر اعلام انجمن، بخش عمده این معادن به شبکه برق سراسری دسترسی ندارند و برای تأمین انرژی مورد نیاز خود به دیزلژنراتورها متکی هستند. بنابراین، محدودیت در تأمین گازوئیل میتواند مستقیماً استمرار تهویه و فعالیت ایمن معدن را تحت تأثیر قرار دهد.
همزمانی محدودیت سوخت با نیاز صنایع فولادی به افزایش تولید زغالسنگ
این هشدار در شرایطی مطرح شده که بنا بر نامه انجمن، مشکلات ناشی از وقفه در واردات زغالسنگ، صنایع فولادی را با کمبود این ماده اولیه مواجه کرده و در نتیجه، معادن داخلی زغالسنگ ناگزیرند با حداکثر توان و ظرفیت ممکن فعالیت کنند. از این منظر، محدودیت سوخت علاوه بر مخاطرات ایمنی، میتواند استمرار تولید و تأمین زغالسنگ مورد نیاز صنایع پاییندستی را نیز تحت فشار قرار دهد.
انجمن زغالسنگ همچنین با اشاره به نقش این بخش در تأمین انرژی کشور اعلام کرده است که هر تن زغالسنگ معادل ۶۰۰ لیتر گازوئیل به تأمین انرژی کشور کمک میکند؛ در حالی که به دلیل محدودیت ماشینآلات، میزان سوخت مصرفی معادن زغالسنگ در مقایسه با بسیاری از معادن دیگر ناچیز ارزیابی شده است.
ظرفیت حل مسئله از مسیر ستاد رفع موانع تولید
در بخش دیگری از این نامه به مذاکرات صورتگرفته در جلسه اخیر کمیته معدن ستاد رفع موانع تولید اشاره شده است. بر اساس اعلام انجمن، نمایندگان شرکت پخش فرآوردههای نفتی در این نشست، با توجه به حجم محدود مصرف سوخت معادن زغالسنگ، تأمین سوخت این معادن را در چارچوب ایجاد توازن میان سوخت تحویلی به صنایع، سایر معادن و معادن زغالسنگ و از طریق سازمانهای صمت استانی، عملی دانستهاند.
انجمن زغالسنگ ایران در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری به جای مواجهه با پیامدهای احتمالی، از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خواسته است پیش از بروز حادثهای دردناک، موضوع تأمین سوخت معادن زغالسنگ بهصورت عاجل پیگیری و تکلیف سهمیه مورد نیاز این معادن مشخص شود.
در معادن زغالسنگ، تأمین سوخت صرفاً یک مؤلفه تولید نیست؛ بخشی از زنجیره ایمنی معدن است. از همین رو، مدیریت سهمیه سوخت این بخش نیازمند ملاحظه همزمان سه مؤلفه «ایمنی نیروی انسانی، استمرار تولید و امنیت تأمین مواد اولیه صنایع فولادی» است؛ مؤلفههایی که هرگونه اختلال در آنها میتواند هزینهای بهمراتب فراتر از میزان سوخت صرفهجوییشده به بخش معدن و صنعت کشور تحمیل کند.