پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان و مدیران باید خدمترسانی به مردم را با جدیت ادامه دهند و مشکلات نباید بهانهای برای توقف اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان مهاباد بود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در آغاز با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، مسئولان و مدیران باید خدمترسانی به مردم را با جدیت ادامه دهند و مشکلات نباید بهانهای برای توقف اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی باشد.
سلام ستوده با تأکید بر ضرورت تداوم خدمترسانی افزود: حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز مسئولان، مدیران و وزیران باید وظایف خود را با جدیت دنبال کنند و برای کاهش مشکلات مردم تلاش بیشتری داشته باشند.
ستوده در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این شهرستان گفت: در سه سال گذشته برای اجرای طرحهای مختلف عمرانی و خدماتی، اعتبارات قابل توجهی اختصاص یافته است.
وی افزود: در بخش آموزش و پرورش، نزدیک به ۲۴ مدرسه در حال اجراست و حدود ۱۸۰ میلیارد تومان برای طرحهای مرتبط با مدارس اختصاص یافته است.
ستوده همچنین با اشاره به طرحهای عمرانی شهرستان گفت: در سه سال گذشته بیش از ۵۰ طرح عمرانی در مهاباد اجرا شده و برای برخی طرحهای مهم از جمله آسفالت معابر، ساماندهی مسیرها و اجرای طرحهای شهری نیز اعتبارات قابل توجهی هزینه شده است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، توسعه زیرساختهای شهری و آموزشی را از اولویتهای شهرستان عنوان کرد و افزود: پیگیری طرحهای نیمهتمام و جذب اعتبار برای طرحهای عمرانی، بهصورت مستمر در حال انجام است.
ستوده همچنین با اشاره به اجرای طرحهای فرهنگی در مهاباد گفت: با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاههای مرتبط، طرحهایی در حوزه فرهنگ و هنر از جمله توسعه فضاهای فرهنگی و سینمایی شهرستان در حال پیگیری و اجراست.
وی در پایان بر ضرورت حفظ آرامش و احترام در جامعه تأکید کرد و گفت: مسئولان باید در کنار مردم باشند و با پرهیز از ایجاد فضای تنشآمیز، برای حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش کنند.