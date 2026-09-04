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صندوق اعتباری هنر در قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵، قریب به ۴۹ هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت و افراد تحت تکفل آنان را تحت پوشش خدمات بیمهای قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی از جمله خدمات حمایتی مستمر صندوق برای اعضای خود است که با هدف کمک به تأمین هزینههای درمانی و کاهش بخشی از دغدغههای جامعه فرهنگ و هنر، هر سال در چارچوب قرارداد بیمهای ارائه میشود.
پوشش ۴۹ هزار نفر در سه طرح بیمهای
بر اساس آمار ثبتنام، در این دوره قریب به ۴۹ هزار نفر از اعضای صندوق و افراد تحت تکفل آنان از خدمات بیمه درمان تکمیلی بهرهمند شدند.
از مجموع بیمهشدگان، ۵ درصد در طرح امید، ۸۳ درصد در طرح آرامش و ۱۲ درصد در طرح رفاه ثبتنام کردند.
صندوق اعتباری هنر در هر سه طرح، بخشی از حق بیمه اعضا را تقبل کرده است. در طرح «امید» سهم پرداختی صندوق ۷۱ درصد، در طرح «آرامش» ۵۵ درصد و در طرح رفاه، ۴۴ درصد حق بیمه بوده است.
بر این اساس، بخش قابل توجهی از هزینه بیمه اعضا از محل منابع حمایتی صندوق تأمین شده و اعضا با پرداخت سهمی از حق بیمه، از خدمات درمان تکمیلی بهرهمند شدهاند.
حمایت کامل از پیشکسوتان در قالب طرح آرا
در این دوره نیز صندوق اعتباری هنر در قالب طرح «آرا»، حق بیمه درمان تکمیلی ۹۵۴ نفر از دارندگان نشان درجه یک هنری بالای ۶۰ سال و همسران آنان، در مجموع هزار و ۵۷۳ نفر، را به طور کامل پرداخت کرده است. این حمایت در راستای سیاستهای صندوق برای ارائه خدمات حمایتی به پیشکسوتان و تکریم چهرههای ماندگار عرصه فرهنگ و هنر انجام شده است.
سهم زنان و مردان از جامعه بیمهشدگان
بررسی ترکیب جنسیتی هنرمندان بیمهشده نشان میدهد، ۳۳درصد را زنان و۶۷ درصد را مردان تشکیل میدهند.