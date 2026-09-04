

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نمازجمعه گفت: آمریکا و اسرائیل، شناخت از مردم ولایی ایران نداشتند وگرنه وارد جنگ با ایران نمی‌شدند.

حجت الاسلام عبادی افزود: آمریکایی‌ها در جنگ با ایران شکست خوردند لذا توان نظامی ایران را نادیده گرفتند و از اهمیت جغرافیای ایران و تنگه هرمز غافل شدند.

وی بر وحدت مردم تاکید کرد و گفت: در فرمایشات رهبر معظم انقلاب، حفظ انسجام جایگاه ویژه‌ای دارد بنابراین از بیان سخنان تفرقه آمیز پرهیز شود.

خطیب موقت نماز جمعه بیرجند افزود: دشمن در هر شرایطی برنامه ریزی می‌کند تا با تفرقه افکنی، شکست هایش را در جنگ جبران کند که مردم بر این موضوع واقفند و دشمن را نا امید می‌کنند.

حجت الاسلام عبادی از مردم خواست: در این شرایط پشتیبان هم باشند و با حفظ احترام نسبت به یکدیگر، میدان را حفظ کنند.