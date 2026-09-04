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امام جمعه موقت بیرجند گفت: عقب نشینی دشمن، نتیجه حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبههای نمازجمعه گفت: آمریکا و اسرائیل، شناخت از مردم ولایی ایران نداشتند وگرنه وارد جنگ با ایران نمیشدند.
حجت الاسلام عبادی افزود: آمریکاییها در جنگ با ایران شکست خوردند لذا توان نظامی ایران را نادیده گرفتند و از اهمیت جغرافیای ایران و تنگه هرمز غافل شدند.
وی بر وحدت مردم تاکید کرد و گفت: در فرمایشات رهبر معظم انقلاب، حفظ انسجام جایگاه ویژهای دارد بنابراین از بیان سخنان تفرقه آمیز پرهیز شود.
خطیب موقت نماز جمعه بیرجند افزود: دشمن در هر شرایطی برنامه ریزی میکند تا با تفرقه افکنی، شکست هایش را در جنگ جبران کند که مردم بر این موضوع واقفند و دشمن را نا امید میکنند.
حجت الاسلام عبادی از مردم خواست: در این شرایط پشتیبان هم باشند و با حفظ احترام نسبت به یکدیگر، میدان را حفظ کنند.