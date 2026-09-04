پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت آبادان با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی مردم و مسئولان گفت: منطقه آزاد اروند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود باید به منطقهای سرآمد در میان مناطق آزاد کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجتالاسلام والمسلمین نجیبی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای دشمن، گفت: در برابر دشمنان و جریانهای خبیث، تنها راه موفقیت، حفظ اتحاد و همدلی و پرهیز از اختلافات داخلی است.
وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و شهادت شماری از هموطنان، افزود: ملت ایران نباید در برابر خون شهدا بیتفاوت باشد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، از خون شهیدان ملت ایران صرفنظر نخواهد شد.
خطیب موقت نماز جمعه آبادان همچنین با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در هفته دولت، گفت: برای حرکت به سوی ایران قوی باید نقاط قوت کشور تقویت و برای رفع نقاط ضعف، راهکارهای عملی و حل مسئله دنبال شود.
حجتالاسلام نجیبی حل مشکلات معیشتی مردم را یکی از اولویتهای مهم کشور دانست و افزود: مطالبهگری باید در جامعه وجود داشته باشد، اما این مطالبهگری نباید به ایجاد دوقطبی و اختلاف در جامعه منجر شود.
وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن در جنگ سخت و نرم به دنبال تضعیف ملت ایران است، اما حضور مردم در صحنه و حفظ اتحاد و انسجام ملی، همواره موجب ناکامی دشمن شده است.
خطیب موقت نماز جمعه آبادان بر ضرورت تقویت فعالیتهای مردمی در مساجد و محلات تأکید کرد و ادامه داد: نهادهای مردمپایه و مجموعههای فرهنگی و تبلیغی باید با هماهنگی و شناخت دقیق طراحیهای دشمن، برای حل مسائل و مشکلات جامعه نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و اقتصادی آبادان و خرمشهر اظهار کرد: این دو شهر نقش مهمی در سرنوشت کشور داشتهاند و وجود مجموعههایی همچون پالایشگاه و صنایع بزرگ، نشاندهنده اهمیت و جایگاه راهبردی این منطقه بهعنوان یکی از شریانهای حیاتی کشور است.
حجتالاسلام نجیبی افزود: مردم آبادان و خرمشهر و عشایر این منطقه در مقاطع مختلف، ایستادگی و وفاداری خود را ثابت کردهاند و فرهنگ دفاع مقدس همچنان در زندگی مردم این دو شهر جاری است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات شهری گفت: مسئولان نباید تنها به ظاهرسازی اکتفا کنند و مشکلاتی همچون وضعیت فاضلاب، پارکها و زیرساختهای شهری باید بهصورت جدی پیگیری و برطرف شود.
خطیب موقت نماز جمعه آبادان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه خدمات و زیرساختها افزود: پالایشگاه آبادان در توسعه و خدمترسانی به منطقه نقش مهمی داشته و منطقه آزاد اروند نیز در هفتههای اخیر برنامههایی را برای بهبود وضعیت شهری اجرا کرده است.
وی با اشاره به اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی منطقه آزاد برای ساماندهی وضعیت فاضلاب منطقه، بر ضرورت استمرار این اقدامات و نظارت دقیق بر اجرای طرحها تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختها، آسفالت و بهسازی معابر باید با جدیت دنبال شود.
حجتالاسلام نجیبی در بخش دیگری از خطبهها مردم را به تقوای الهی فراخواند و به مناسبتهای پیشرو از جمله سالروز صلح امام حسن مجتبی(ع)، روز تعاون و مشارکت مردمی، شهادت آیتالله قدوسی و شهید دستغیب و همچنین قیام ۱۷ شهریور اشاره کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت مردم حول محور ولایت گفت: حفظ همدلی و یکصدایی ملت ایران، مهمترین عامل برای جلوگیری از غلبه دشمن بر کشور است.