به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بیروت؛ رسانه‌های صهیونیستی، غربی و برخی شبکه‌های عربی وابسته به غرب مدعی اشغال تپه علی الطاهر در حومه نبطیه شدند، حال آنکه تا این لحظه هیچ نیروی پیاده نظام رژیم و همچنین تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش اشغالگر روی این تپه مشاهده نشده است. حزب الله لبنان برغم فشارها و حملات سنگین هوایی و زمینی ، در معادله ای نابرابر توانسته است از این تپه محافظت کند.