به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: خانواده ها در تعیین مهریه های سنگین تجدید نظر کرده و جوانان را در نظر داشته باشند.

امام جمعه تکاب گفت: ملاک های اصلی بنیان خانواده در ازدواج لحاظ و اتکاء به مهریه های سنگین را مد نظر قرار ندهید.

وی گفت: بعضا مهریه سنگین عاملی برای درآمد زایی تعدادی شده و موجب از هم پاشیدن شیرازه زندگی جوانان است.

امام جمعه تکاب گفت: افزایش سن جوانان و عدم تمکین به ازدواج از ترس مهریه های سنگین مشکل جدی جامعه شده است.

وی گفت: تبدیل به عزای یک محفل عروسی در سیریک جنایتی نابخشودنی و خلاف حقوق بشر است و باید این جانیان مهار و از ارتکاب چنین جنایاتی خودداری کنند.

امام جمعه تکاب افزود: اقدام به پاسخ قاطعانه فرزندان جمهوری اسلامی قابل تحسین و درس بزرگی است برای دشمنان

وی گفت: مقابله در برابر تجاوز دشمن با شدت باید در جریان باشدتا دشمن درس بزرگی گرفته و از کرده خود پشیمان شود.

امام جمعه تکاب سپس به بحث خصوصی سازی معدن طلا زرشوران اشاره و گفت: دغدغه مردم شهرستان و کارکنان معدن در بحث خصوصی سازی دقت در انتخاب مدیران و واگذاریهاست تا شغل این عزیزان را به خطر نیانداخته و حقوق آنان تضییع نشود.