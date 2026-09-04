پیشبینی آسمان صاف تا کمی ابری برای استان مرکزی؛ تداوم احتمال گردوخاک
کارشناس هواشناسی استان مرکزی از تداوم آسمان صاف تا کمی ابری در استان تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: وزش باد و احتمال انتقال گردوخاک از نواحی مرکزی کشور میتواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق مختلف استان شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس بررسی آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی، وضعیت کلی هوای استان مرکزی تا اوایل هفته آینده، صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین حاکمیت جریانات شرقی در بیابانهای نواحی مرکزی کشور و استان مرکزی تا امروز جمعه، زمینه خیزش گردوخاک از این مناطق و انتقال آن به استان را فراهم میکند که میتواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در مناطقی از استان شود.
بر اساس این گزارش، طی روزهای شنبه و یکشنبه سرعت وزش بادهای غربی در ساعات بعدازظهر افزایش خواهد یافت و این شرایط میتواند در مناطق مستعد استان مرکزی، موجب خیزش گردوخاک محلی شود.
از نظر دمایی نیز پیشبینیها نشان میدهد دمای هوا، بهویژه دمای روزانه، طی امروز و فردا شنبه روند افزایشی خواهد داشت.
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