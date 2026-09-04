کارشناس هواشناسی استان مرکزی از تداوم آسمان صاف تا کمی ابری در استان تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: وزش باد و احتمال انتقال گردوخاک از نواحی مرکزی کشور می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق مختلف استان شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، وضعیت کلی هوای استان مرکزی تا اوایل هفته آینده، صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین حاکمیت جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و استان مرکزی تا امروز جمعه، زمینه خیزش گردوخاک از این مناطق و انتقال آن به استان را فراهم می‌کند که می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در مناطقی از استان شود.

بر اساس این گزارش، طی روز‌های شنبه و یکشنبه سرعت وزش باد‌های غربی در ساعات بعدازظهر افزایش خواهد یافت و این شرایط می‌تواند در مناطق مستعد استان مرکزی، موجب خیزش گردوخاک محلی شود.

از نظر دمایی نیز پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد دمای هوا، به‌ویژه دمای روزانه، طی امروز و فردا شنبه روند افزایشی خواهد داشت.

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