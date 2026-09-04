فرمانده سپاه کربلا شهادت امیرحسین سلیم‌زاده، رزمنده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تنکابن را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا، شهادت امیرحسین سلیم‌زاده، رزمنده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از شهرستان تنکابن را تبریک و تسلیت گفت.

در پیام سردار موحد آمده است: بار دیگر عطر شهادت در دیار علویان پیچید و دلاورمردی از خطه شهیدپرور تنکابن آسمانی شد و به کاروان سیدالشهدا (ع) پیوست.

فرمانده سپاه کربلا افزود: شهید امیرحسین سلیم‌زاده پس از سال‌ها مجاهدت خالصانه در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دهم شهریورماه در جریان حمله به خاک خوزستان به شهادت رسید و جان خود را در راه استقلال و امنیت ایران اسلامی فدا کرد.

سردار موحد با اشاره به روحیه تکلیف‌مداری این شهید گفت: امیرحسین سلیم‌زاده در حملات تیرماه مجروح و به افتخار جانبازی نائل شده بود، اما دوران نقاهت را برنتافت و با وجود داشتن فرزندی خردسال، بار دیگر به میدان نبرد بازگشت.

وی افزود: این اقدام نشان‌دهنده روحیه ایثار و پایبندی این رزمنده به عهد و پیمان خود برای دفاع از ایران اسلامی بود.

فرمانده سپاه کربلا در پایان، شهادت امیرحسین سلیم‌زاده را به فرماندهی معظم کل قوا، همرزمان وی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مردم مازندران به‌ویژه مردم شهرستان تنکابن و خانواده این شهید تبریک و تسلیت گفت و برای آن شهید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.