به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی آسیا امروز جمعه و در مرحله حذفی مسابقات، تیم ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نتیجه را برابر تایلند واگذار کرد و از صعود به دور یکچهارم پایانی بازماند.



پورعسگری و آقاجانی در این دیدار دو به یک و با امتیاز‌های (۲۱ بر ۱۷، ۲۰ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۱ مقابل حریف شکست را پذیرفتند و از دور مسابقات حذف شدند.

پیش از این تیم ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) با غلبه بر نماینده ژاپن به جمع هشت تیم برتر آسیا صعود کرد.

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا به میزبانی شهر شانگلو کشور چین در حال برگزاریست.