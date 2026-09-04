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تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک با پذیرش شکست مقابل تایلند از صعود به مرحله یکچهارم پایانی رقابتهای قهرمانی آسیا بازماندند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی آسیا امروز جمعه و در مرحله حذفی مسابقات، تیم ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نتیجه را برابر تایلند واگذار کرد و از صعود به دور یکچهارم پایانی بازماند.
پورعسگری و آقاجانی در این دیدار دو به یک و با امتیازهای (۲۱ بر ۱۷، ۲۰ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۱ مقابل حریف شکست را پذیرفتند و از دور مسابقات حذف شدند.
پیش از این تیم ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) با غلبه بر نماینده ژاپن به جمع هشت تیم برتر آسیا صعود کرد.
مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا به میزبانی شهر شانگلو کشور چین در حال برگزاریست.