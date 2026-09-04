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فراخوان سومین دوره جشنواره هنری، ادبی و خبری «روایت جهاد» با هدف انعکاس خدمات جهادگران و شناسایی فعالان این حوزه در استان قم منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سومین دوره جشنواره «روایت جهاد» با هدف شناسایی و تقدیر از هنرمندان و فعالان رسانهای که به بازتاب فعالیتهای جهادی میپردازند، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این رویداد که آذرماه سال جاری برگزار میشود، در سه بخش میزبان آثار علاقهمندان خواهد بود:
بخش هنری: شامل مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه و عکس
بخش ادبی: شامل شعر، داستان کوتاه، دلنوشته و خاطره
بخش خبری: شامل خبر، مصاحبه تفصیلی، گزارش مکتوب خبری و روایی، و گزارش ویدیویی
دبیرخانه این جشنواره همچنین جوایز ویژهای را برای گرامیداشت یاد شهدای خدمت و مقاومت در نظر گرفته است که شامل جایزه «امام شهید»، جایزه «شهید رئیسی»، جایزه «شهید امیرعبداللهیان»، جایزه «میدانیار» و جایزه «راویان جهادگر» میباشد.
محورهای اصلی این جشنواره شامل فعالیت گروههای جهادی، نقش جهادگران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، محرومیتزدایی و کمکهای مؤمنانه، تبیین پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به بسیج سازندگی و گروههای جهادی و همچنین نقشآفرینی گروههای جهادی و مردمی در حوزه ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت است.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا پایان روز ۳۰ آبانماه از طریق وبسایت revayatejahad.ir ارسال کنند.