به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،حجت الاسلام موسوی اعظم درخطبه های نماز جمعه یاسوج افزود: کشورهای عربی فکر می کنند که آمریکا به آنها دست دوستی دراز کرده است درحالیکه آمریکا می خواهد این کشورها را در معرض نابودی قرار دهد.

وی همچنین به هفته وقف اشاره کرد و گفت: وقف موضوعی است که در استان ما کمتر دیده شده است و انتظار می رود مردم و کسانی که توان دارند در این خصوص همکاری کنند.

حجت الاسلام موسوی اعظم با بیان اینکه یکی از خیرات دنیا و آخرت وقف است یاد آور شد: برخی جوانان می خواهند کاسبی کنند ولی توان مالی ندارند و واقفان می توانند در این زمینه کمک کنند تا فرد بیکاری نان آور خانواده خود شود.