به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت الاسلام مهدوی پور در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با بیان اینکه تقویت توانمندی‌های کشور، فرصتی ارزشمند برای خدمت رسانی به مردم است، افزود: در شرایط کنونی که در جنگ اقتصادی تمام عیار به سر میبریم، توجه ویژه به اقتصاد و معیشت، افزایش سرمایه گذاری، کنترل بازار، رونق تولید و به کارگیری فناوری‌های نوین، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی با تأکید بر وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی، خاطرنشان کرد: برکات وحدت را در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های ۸ ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به عینه مشاهده کردیم که همین همدلی، ما را به پیروزی رساند باید ادامه داشته باشد

حجت الاسلام مهدوی پور در ادامه به موضوع فرهنگ، تعلیم و تعلم، رعایت حجاب، مبارزه با گرانفروشی و کنترل قیمت‌ها پرداخت و بر نقش نظارت دستگاه‌های مسئول در معیشت روزمره مردم تأکید ویژه‌ای نمود.