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خطیب موقت نماز جمعه بجنورد بر لزوم تلاش مستمر، ابتکار عمل و تبیین نقاط قوت ایران برای دستیابی به ایران قویتر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت الاسلام مهدوی پور در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با بیان اینکه تقویت توانمندیهای کشور، فرصتی ارزشمند برای خدمت رسانی به مردم است، افزود: در شرایط کنونی که در جنگ اقتصادی تمام عیار به سر میبریم، توجه ویژه به اقتصاد و معیشت، افزایش سرمایه گذاری، کنترل بازار، رونق تولید و به کارگیری فناوریهای نوین، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی با تأکید بر وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی، خاطرنشان کرد: برکات وحدت را در دوران دفاع مقدس و جنگهای ۸ ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به عینه مشاهده کردیم که همین همدلی، ما را به پیروزی رساند باید ادامه داشته باشد
حجت الاسلام مهدوی پور در ادامه به موضوع فرهنگ، تعلیم و تعلم، رعایت حجاب، مبارزه با گرانفروشی و کنترل قیمتها پرداخت و بر نقش نظارت دستگاههای مسئول در معیشت روزمره مردم تأکید ویژهای نمود.