رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: ایجاد زیرساخت اعتقادی در جامعه جز با همراهی گفتار و عمل ممکن نیست و این مهم تعالی جامعه را به دنبال دارد.

همراهی گفتار و عمل ضامن تعالی جامعه است

همراهی گفتار و عمل ضامن تعالی جامعه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام شیرازی در نشست فصلی روسا و معاونان سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در همدان با اشاره به هزینه‌های تحقق، حفظ و گسترش انقلاب اسلامی، گفت: امروز آمریکا و استکبار جهانی را به جایی رسانده‌ایم که حتی نمی‌دانند نتیجه جنگ فعلی چه خواهد شد.

او بر ارتباط گیری و صمیمیت با مردم تاکید کرد و افزود: ایجاد زیرساخت اعتقادی در جامعه جز با همراهی گفتار و عمل ممکن نیست.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به اینکه آینده نظام اسلامی در دستان ماست، گفت: با توجه به شمار سربازانی که در اختیار نیرو‌های مسلح است، در آینده مسئولیت‌های مهمی را بر عهده خواهند گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان هم، بر طلبه ماندن روحانیون، پس از ورود به فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجرایی تاکید کرد.

آیت‌الله شعبانی موثقی، مجموعه‌های عقیدتی سیاسی را از بهترین بستر‌های تعلیم و تربیت در کشور دانست و گفت: امروز همه ما موظیم از آبروی اسلام و خون پاک شهدا دفاع کنیم.

او همچنین به درخشش همه نیرو‌های مسلح در ۶ ماه گذشته و شرایط سخت نیرو‌های فراجا در این مدت، با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌ها و انتظارات بالا از این مجموعه اشاره کرد و افزود: بهبود وضعیت معیشت نیرو‌های فراجا ضروری است.

استاندار همدان نیز با اشاره به مرکزیت همدان در بین ۶ استان منطقه غرب کشور و تردد زائران اربعین ۱۹ استان از همدان، گفت: در ایام اربعین حسینی بیش از ۲۰۰ موکب در ایران و عراق برای اسکان و پذیرایی از زائران برپا شد.

حمید ملانوری شمسی با تاکید بر مدیریت منابع با هدف افزایش تاب آوری و تحقق اقتصاد مردمی، گفت: همدان با توجه به ارتفاع بالا، سردی هوا و زاویه تابش نور، بهترین استان کشور برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی است و هم اکنون ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان تولید می‌شود.

او همچنین با تاکید بر امیدبخشی در جامعه، گفت: کمتر از ۱۰ درصد بازاریان استان تخلف دارند و در طرح قرارگاه استانی نظارت بر بازار، علاوه بر برخورد با بازاریان متخلف، از بازاریان منصف هم قدردانی می‌کنیم.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان هم با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب، تولید و نشر فکر را مهمترین وظیفه روحانیت دانست و گفت: انسان سازی دیگر وظیفه اصلی روحانیت در کنار دیگر قشر‌های جامعه است.

سردار زارع کمالی، با اشاره به ماموریت‌های حساس کارکنان فراجا، تقویت معنویت را در بین نیرو‌های مسلح ضروری دانست.

سردار نجفی، فرمانده انتظامی استان همدان نیز گفت: این فرماندهی ۳۵۸ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که ۲۲ شهید به جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی ماه ۱۴۰۴ و جنگ تجمیلی سوم اختصاص دارد.

در این همایش از نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان قدردانی شد.