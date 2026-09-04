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امام جمعه کرمان گفت: دشمن باید بداند هرچه جنایات و اقدامات خصمانهاش علیه ملت ایران و امت اسلامی بیشتر شود، انسجام و وحدت ملت و امت اسلام نیز افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجتالاسلام والمسلمین علیدادی در خطبههای نماز جمعه کرمان، با اشاره به جنایت اخیر آمریکا در حمله به مراسم جشن عروسی در کوهستک هرمزگان، اظهار کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا از طریق رژیم پهلوی و حکومت طاغوت در کشتار مردم ایران نقش داشت، اما امروز بهصورت مستقیم به کشتار مردم بیگناه کشورمان اقدام میکند.
وی افزود: این اقدامات نشاندهنده شکست دشمن در جنگ با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ناتوانی آن در دستیابی به اهداف خود است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمان با اشاره به سابقه آمریکا در ارتکاب جنایت علیه ملتهای مسلمان در کشورهای مختلف، از جمله افغانستان و پاکستان، گفت: حقانیت جبهه اسلام که در چهره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمایان است، شکست آمریکا را رقم خواهد زد و همانگونه که امروز نیز شاهد هستیم، دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، این پیام را موجب اتمام حجت با مردم و مسئولان دانست و اظهار کرد: در بخشهای مختلف این پیام بر تبیین روایت قدرت و قوت ایران و ایرانیان، پرهیز از دوقطبیسازی و تفرقه، ضرورت حفظ وحدت، توجه به چالشهای معیشتی مردم و استفاده از ظرفیت فناوری و توان نخبگان جوان کشور تأکید شده است.
امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: توجه به این پیام میتواند پیروزی بزرگ حاصلشده را تثبیت کرده، طمع دشمن نسبت به کشورمان را از بین ببرد و زمینهساز افزایش امید در جامعه در سایه همدلی و توجه به ارزشهای دینی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی همچنین با گرامیداشت مقام ابوریحان بیرونی و شهیدان قدوسی و دستگردی، روز تعاون و اقدامات جهادی را مورد اشاره قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به سالگرد قیام ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ گفت: این قیام روند پیروزی انقلاب اسلامی را سرعت بخشید و موجب افزایش نفرت و انزجار مردم از حکومت طاغوت شد و در نهایت طرح آشتی نخستوزیر وقت را با شکست مواجه کرد.