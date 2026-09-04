پخش زنده
امروز: -
شبکه مستند سیما امروز و امشب با پخش دو مجموعه مستند «سفر بزرگ» و «چالش نهایی»، به موضوعات ماجراجویی در دنیای خودرو و راهکارهای ارتقای سلامت جسم و روان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «سفر بزرگ» با اجرای جرمی کلارکسون، ریچارد هموند و جیمز می، امروز ساعت ۱۶:۰۰ روی آنتن میرود.
این مجموعه با سفر به نقاط مختلف جهان، خودروهای گوناگون را در شرایط و مسیرهای متفاوت مورد مقایسه و ارزیابی قرار داده و تجربهای متفاوت از دنیای اتومبیلرانی را به نمایش میگذارد. بازپخش این برنامه ساعت ۹ روز بعد خواهد بود.
همچنین مستند «چالش نهایی» نیز امشب ساعت ۲۰:۰۰ پخش میشود.
در این مستند، کریس همسورث با بهرهگیری از دیدگاه کارشناسان، روشهای علمی و عملی برای افزایش سلامت، تقویت مقاومت ذهنی و کاهش اضطراب را بررسی میکند. بازپخش این مستند روز بعد ساعت ۱۱ خواهد بود.