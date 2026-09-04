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استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه گفت: دشواریهای زندگی مردم و افزایش قیمتها واقعیتهایی است که باید برای رفع آنها تلاش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در مراسم یادواره شهید محراب، روحانی شهید حبیبزاده که در مسجد نقرهدشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: مردم امروز با مشکلات معیشتی، گرانی مسکن و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مواجه هستند و این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت، اما تجربه تاریخی نشان داده است که مشکلات اقتصادی را نباید به معنای چشمپوشی از منافع و استقلال کشور دانست.
وی با اشاره به شرایط کشور در دوران دفاع مقدس و همزمانی جنگ تحمیلی با ترور مسئولان و مردم افزود: گیلان نیز در آن دوران ۱۵۴ شهید ترور تقدیم انقلاب کرد و شخصیتهایی همچون شهید انصاری و شهید حبیبزاده در همین مسیر به شهادت رسیدند.
استاندار گیلان با بیان اینکه قدرت و تابآوری امروز کشور تنها به توان دفاعی محدود نمیشود، گفت: توسعه زیرساختهای انرژی، حملونقل، تولید، امنیت غذایی، صنعت دارو، بنادر و شبکه ریلی از دیگر مؤلفههای قدرت ملی هستند که در شرایط دشوار، اهمیت خود را بیش از گذشته نشان میدهند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای ایجادشده در بخشهای مختلف اقتصاد، امکان تأمین نیازهای کشور در شرایط دشوار را فراهم کرده است، گفت: امروز بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق بنادر شمال و مسیرهای زمینی کشورهای همسایه وارد میشود و ظرفیتهای گیلان در این حوزه، نقشی ملی در استمرار زنجیره تأمین دارد.
هادی حقشناس با اشاره به توسعه بنادر انزلی و کاسپین و اتصال راهآهن به بندر کاسپین گفت: در کنار راهآهن قزوین–رشت و اتصال ریلی بندر کاسپین، عملیات تکمیل راهآهن رشت–آستارا نیز در حال پیگیری است و مجموعه این زیرساختها جایگاه گیلان را در تجارت و ترانزیت کشور ارتقا میدهد.
۶۰ هزار گردشگر خارجی پس از جنگ به گیلان آمدند
استاندار گیلان گردشگری را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان برشمرد و گفت: حتی در شرایط پس از جنگ نیز جریان ورود گردشگران خارجی به استان ادامه داشته و حدود ۶۰ هزار گردشگر خارجی وارد گیلان شدهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در این حوزه است.
هادی حقشناس با اشاره به افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای اقامتی استان افزود: تا چند سال گذشته تعداد هتلهای پنجستاره گیلان بسیار محدود بود، اما اکنون ۶ هتل پنجستاره و ۷ هتل چهارستاره در دست ساخت است و در مجموع ۵۸ هتل در نقاط مختلف استان مراحل ساخت و تکمیل را طی میکنند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت فرودگاه سردار جنگل رشت بیان کرد: فرودگاه رشت در شرایط خاص کشور نیز توانسته نقش خود را در برقراری ارتباط هوایی با کشورهای منطقه ایفا کند و در عملیات اربعین نیز به رتبه سوم فرودگاههای کشور دست یافت.
توسعه صنعت دارو میتواند جایگاه اقتصادی گیلان را متحول کند
هادی حقشناس با اشاره به ظرفیت قابل توجه صنایع دارویی گیلان گفت: امروز حدود یکسوم داروهای تزریقی کشور در این استان تولید میشود و تولید داروهای تخصصی از جمله داروهای مرتبط با درمان سرطان و انسولین نیز بخشی از توان صنعتی گیلان در حوزه سلامت است.
وی از برنامهریزی برای توسعه بیشتر این ظرفیت خبر داد و افزود: با طرحهایی که در دست اجراست، پیشبینی میشود تا پایان سال ظرفیت تولید معادل یکسوم سرم مورد نیاز کشور نیز در گیلان فراهم شود؛ ظرفیتی که علاوه بر تأمین یک نیاز راهبردی کشور، میتواند به اشتغال، سرمایهگذاری و ارتقای جایگاه اقتصادی استان کمک کند.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاوم و درونزا یکی از پایههای اصلی اقتدار کشور است، اظهار کرد: قدرت ملی فقط در تجهیزات دفاعی خلاصه نمیشود؛ کشوری قدرتمند است که بتواند کالاهای اساسی، دارو و نیازهای راهبردی خود را تأمین کند، زیرساختهای مطمئن داشته باشد و اقتصاد آن در برابر فشارها تابآوری لازم را نشان دهد.
هادی حقشناس در پایان با بیان اینکه سرمایه اصلی کشور در کنار ظرفیتهای اقتصادی و دفاعی، مردم هستند، گفت: با اتکا به مردم، توسعه تولید و استفاده از ظرفیتهای داخلی میتوان از شرایط دشوار عبور کرد و در عین تلاش برای بهبود زندگی و معیشت جامعه، از استقلال و منافع ملی کشور نیز صیانت کرد.