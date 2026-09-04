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کنگره آمریکا مدعی شد تیکتاک برای اینکه مجبور نشود درباره «ایمنی کودکان» و «دسترسی چین به دادهها» پاسخ دهد، از حضور در جلسات رسمی عقبنشینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وبگاه خبری ورج (The Verge)، جان مولنار، رئیس کمیته منتخب مجلس نمایندگان، در بیانیهای اعلام کرد: تیکتاک پس از توافق اولیه، از حضور مدیر ارشد امنیت خود در جلسه پیشرو استعفا داده است. به گفته مولنار، این اقدام تیکتاک درست یک روز پس از توافق گسترده شرکت متا با دادستانهای کل ایالتی در مورد مسائل ایمنی کودکان صورت گرفت.
تیکتاک مدعی شده است؛ به دلیل این توافقات حقوقی، قادر به پاسخگویی در مورد مسائل ایمنی کودکان نیست؛ هرچند رئیس کمیته تأکید کرد که محور اصلی جلسه، دسترسی دولت چین به دادههای کاربران آمریکایی و بررسی الگوریتمهای این سکو بوده است. با این حال، مولنار تصریح کرد: کنگره برای تضمین اجرای قانون «محافظ توقف برنامههای تحت کنترل دشمنان خارجی»، تا پایان سال جاری تلاش خواهد کرد تا مدیران تیکتاک را مجبور به پاسخگویی عمومی نماید.