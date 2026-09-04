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معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نگاه انقباضی، پژوهش را خشک میکند، افزود: سرمایهگذاری بر نیروی انسانی، تعاملات بینالمللی و حضور اساتید در کنگرههای علمی، بیش از تمرکز صرف بر رتبهبندی میتواند شادابی و پویایی پژوهش دانشگاه را رقم بزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز جمعه در جمع روسای مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای مغفول پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت علمی این دانشگاه در میان اعضای هیات علمی بالینی قرار دارد که با آموزش، حمایت و ایجاد سازوکارهای پژوهشی میتواند به موتور تولید علم و انتشار مقالات معتبر تبدیل شود.
وی ادامه داد: تجربه دانشگاههای علوم پزشکی تهران و مازندران نشان میدهد با آموزش، تشویق و ایجاد رقابت بین اعضای هیئت علمی میتوان این ظرفیت را به موتور تولید علم تبدیل کرد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد داد: دانشگاه علوم پزشکی یزد با راهاندازی مدل «دستیار پژوهشی» در بیمارستانها و مراکز توسعه بالینی، پزشکان عمومی توانمند در پژوهش را در کنار متخصصان قرار دهد تا دادههای بالینی به پژوهش و مقالات معتبر تبدیل شود.
آخوندزاده همچنین بر حمایت ویژه از اعضای هیئت علمی جوان تأکید کرد و گفت: اختصاص گرنتهای پژوهشی ویژه به استادیاران جوان و حمایت بدون سقف از پژوهشگران برتر، میتواند به تربیت نسل جدید دانشمندان دانشگاه کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیت مجلات علمی دانشگاه یزد اظهار داشت: از میان ۱۵ مجله دانشگاه، پنج مجله در اسکوپوس و دو مجله در Web of Science نمایه شدهاند و سایر مجلات نیز ظرفیت ورود به پایگاههای معتبر بینالمللی را دارند.
آخوندزاده به منظور شرکت در آیین اختتامیه سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر به یزد سفر کرده است.