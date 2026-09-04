فرمانده پدافند هوایی جنوب‌غرب کشور با اشاره به فرمان تاریخی رهبر شهید در سال ۱۳۸۷ برای تشکیل پدافند هوایی گفت: این فرمان هوشمندانه، زمینه‌ساز ایجاد ساختاری منسجم و توانمند برای صیانت از آسمان کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیرسرتیپ دوم سعید امیری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز ۱۳ شهریورماه اظهار کرد: کشور‌های متجاوز پیش از آغاز هر جنگی، از طریق شناسایی و ارزیابی آسمان کشور هدف، اطلاعات لازم را به دست می‌آورند و در جنگ‌های اخیر نیز اهمیت پدافند هوایی بیش از گذشته نمایان شد.

وی افزود: برای مقابله مؤثر با تهدیدات، نیازمند یکپارچگی و انسجام بودیم و جوانان این مرز و بوم با تکیه بر دانش و توان علمی خود، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه پدافند هوایی رقم زده‌اند.

فرمانده پدافند هوایی جنوب‌غرب کشور ادامه داد: فرزندان ملت در ارتش جمهوری اسلامی ایران با طراحی و ساماندهی نوین، به موفقیت‌های ارزشمندی دست یافته‌اند و امروز این سربازان با حراست از مرز‌های آسمان کشور، آمادگی مقابله با هرگونه تهدید را دارند.

امیرسرتیپ دوم امیری با بیان اینکه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در مکتب اسلام دو راه پیش روی خود دارند، گفت: راه ما پیروزی یا شهادت است و با حضور حماسی و عاشورایی مردم و نیرو‌های مسلح، دشمن به اهداف پلید خود دست نیافت.

وی بر ضرورت حفظ هوشیاری و آمادگی تأکید کرد و گفت: راهبرد نیرو‌های مسلح، برخورداری از نیرویی پویا، توانمند و آماده برای مقابله با تهدیدات است.

امیرسرتیپ دوم سعید امیری همچنین حضور بیش از ۱۸۰ روزه مردم در صحنه را نشانه ولایت‌مداری آنان دانست و افزود: ما سربازان پدافند هوایی بار دیگر با رهبر معظم انقلاب عهد می‌بندیم که تا آخرین قطره خون پای ایران اسلامی بایستیم.